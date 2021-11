Lauda. Eine massive Verunreinigung durch Öl oder Diesel wurde am Samstag, gegen 9.40 Uhr dem Polizeirevier Tauberbischofsheim gemeldet. In Lauda auf dem Schotterweg am Trainingsplatz des FV Lauda in Richtung Gerlachsheim wurden drei Dieselpfützen mit einer Ausdehnung von insgesamt zehn Quadratmetern festgestellt. Eine der drei Lachen war einen Quadratmeter groß und drei Zentimeter tief. Die Feuerwehr war mit insgesamt 13 Einsatzkräften vor Ort und nahm die oberflächliche Dieselmenge auf. Da das darunterliegende Erdreich ebenfalls verunreinigt war, wurde über das Umweltamt Main-Tauber-Kreis ein Ausbaggern des kontaminierten Erdreiches veranlasst. Bislang kann keine Aussage über die ausgebrachte Menge und die Höhe des Sachschadens gemacht werden, teilt die Polizei mit. Das Ausbringen des Diesels muss laut Zeugenaussagen zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr erfolgt sein.

