Versuchter Einbruch in Laudaer Firma

Lauda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch in ein Firmengebäude in Lauda-Königshofen einzubrechen.

Der oder die bislang unbekannten Täter machten sich 20 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr am Mittwoch an zwei Fenstern der Firma in der Tauberstraße zu schaffen und verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Zutritt in das Gebäude konnten sie sich nicht verschaffen. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hofft auf Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Sie sollen sich unter Telefon 09343/62130 melden.

