Königshofen. Einbrecher wollten sich in der Nacht auf Samstag sich unbemerkt Zutritt zu einer Firma in Königshofen verschaffen. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr machten sich die Täter an einem Gebäude in der Gewerbestraße an der Hintereingangstür zu schaffen. Die Versuche, die Tür aufzuhebeln scheiterten.

