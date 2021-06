„Vereine wieder auf den Platz“ heißt das Motto

Wenn der FSV Hollenbach und die Würzburger Kickers am Samstag in Unterbalbach aufeinandertreffen, ist das mehr als ein Testspiel. Es ist der Startschuss, dass es für Jugend- und Amateurkicker ab sofort wieder auf dem Platz in die Vollen geht.

Unterbalbach. Für Schwimmsportler gibt es kaum etwas Schlimmeres, als auf dem Trockenen zu sitzen. Fehlt den Rodlern in der kalten Jahreszeit das Eis unter den Kufen, werden sie narrisch. Und wenn die vielen kleinen und großen Amateurspielerndas Kicken auf dem Platz – bei Wind und Wetter – nicht gestattet wird, schieben sie Frust – und wenden sich unter Umständen dauerhaft von ihrer großen Leidenschaft ab. Doch damit soll jetzt in Zeiten fallender Inzidenzen Schluss sein, ab sofort soll der Fußball unter freiem Himmel wieder seine Renaissance erfahren – sowohl in den Nachwuchsteams von F- bis A-Junioren als auch in den aktiven Seniorenmannschaften an der Basis.

Das Duell zwischen dem württembergischen Verbandsligisten FSV Hollenbach und Drittliga-Vertreter Würzburger Kickers am Samstag, 19. Juni, um 15 Uhr auf der Sportanlage der DJK Unterbalbach soll ein Wendepunkt darstellen auf dem Weg hin zu mehr Normalität auf den Sportplätzen in der Region Odenwald-Tauber-Hohenlohe.

Nach dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga geht der Blick der Domstädter voller Optimismus auf die anstehende Saison in der Dritten Liga. Dort wollen die Kickers sofort wieder sportlich Fuß fassen und den Blick nach oben richten. Und auch die Hollenbacher sind heiß darauf, wieder richtig loslegen zu können. Denn die vergangenen beiden Spielzeiten waren geprägt von vorzeitigen Abbrüchen, die dafür sorgten, dass die Aktiven aus dem Mulfinger Gemeindeteil zur vorübergehenden Tatenlosigkeit gezwungen waren. Damit soll mit Beginn des Sommers jetzt Schluss sein, ein neues Kapitel soll aufgeschlagen werden.

Das wollen auch alle anderen großen und kleinen Kicker in der Region. Der Nachmittag auf dem Unterbalbacher Sportgelände steht deshalb unter dem Motto „Vereine wieder auf den Platz – Kinder wieder an den Ball“. Der Slogan für diesen Event ist von den Verantwortlichen bewusst ausgewählt worden, denn alle Fußballbegeisterten sollen motiviert werden, zurück in die Vereine zu kehren.

Die Vorsitzenden der Sportkreise Mergentheim, Volker Silberzahn, und Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann, unterstützen diese Aktion und werden an diesem Nachmittag ebenso vor Ort sein wie hoffentlich zahlreiche große und kleine Fans aus der Gegend, wobei die Zahl der Zuschauer wegen Corona auf voraussichtlich 750 Personen begrenzt wird. Das Sportgelände wird um 14 Uhr geöffnet, ab diesem Zeitpunkt sind auch die Kassen zugänglich.

