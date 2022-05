Verein setzt auf Zusammenhalt

Lauda. Die Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi Lauda“ traf sich zu ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung unter gelockerten Corona-Schutzbestimmungen im I-Park.

Nach dem Totengedenken blickten Vorsitzender Rainer Seifert und Präsident Stefan Schulz auf die vergangene Saison zurück, die wiederum pandemiebedingt nur wenige Veranstaltungen zuließ.

Konnte am 11.11. letzten Jahres noch voller Elan die Fasnachtskampagne eröffnet werden, mussten nach und nach alle anderen schon geplanten Veranstaltungen wieder abgesagt werden.

Im kleinen Kreis konnte dennoch der Narrenbaum gestellt werden und am Schmutzigen Donnerstag waren der „Bouzewecker“ und die „Schlothegsche“ in der Laudaer Innenstadt unterwegs.

Beim Narrentreiben und der traditionellen „Fohne“ war bis zum Schluss unsicher, ob die Veranstaltung durchgeführt werden kann, was zur großen Frustration bei den Helfern führte.

Als dann endlich unter Einhaltung strenger Corona-Schutzbestimmung die Veranstaltung stattfinden konnte, warf der Krieg in der Ukraine seine Schatten auf die Veranstaltung. Um Solidarität zu den Kriegsopfern zu bekunden, wurde bei der Veranstaltung des Friedens gedacht und ein Teil des Erlöses (1.111 Euro) für Kriegsopfer gespendet.

Für die kommende Saison sind verschiedene Termine bereits fest eingeplant: das Weinfest vom 17. bis 19. Juni, das Sommerfest für Mitglieder mit Ordensübergabe am 9. Juli und das Tanzturnier am 19./20. November. Der Vorstand zählt auch hier auf die fleißige Unterstützung der Mitglieder, um die Veranstaltungen zu einem Erfolg zu machen. Lob gab es für die emsigen Mitglieder, die auch ohne Aufforderung für die entsprechende Dekoration im Stadtbereich und am Oberen Tor sorgten und der Bevölkerung damit die Fasnacht in Erinnerung riefen.

Auch kann man nun zu regelmäßigen Vorstandssitzungen zurückkehren, um die kommende Saison zu planen.

So fand bereits Anfang Mai eine Klausurtagung des Vorstands statt, bei der die Finanzplanung besprochen und Neuerungen bei den Arbeitssitzungen (jetzt Narrentreff) beschlossen wurden. Ebenso wurde angedacht, die Jugendarbeit zu forcieren, z. B. durch die Gründung eines Jugend-Elferrates. Auch in diesem Bereich laufen die Planungen schon.

Mitgliederzahl fast konstant

Erfreulicherweise hat sich die Mitgliederzahl – trotz Pandemie – seit 2019 nur unwesentlich verringert und man kann auf eine motivierte Narrenschar zählen. Die vereinsinternen Gruppen treffen sich regelmäßig – wie Heiko Schenker für die Zunfträte und Christine Scholz für die „Schothegsche“ ausführten.

Diese Bemühungen, den Zusammenhalt zu stärken, möchte der Vorstand mit gruppenübergreifenden Aktivitäten unterstützen, um allen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich besser kennenzulernen.

Für den beruflich verhinderten Alexander Sack (Vorsitzender der Tanzsportabteilung) berichtete Heiko Schenker, dass trotz erschwerter Trainingsbedingungen und fehlender Turniere, die Motivation der Tänzerinnen und Trainerinnen ungebrochen sei. Die Tanzsportabteilung stehe finanziell vor allem durch die Aktivitäten des Fördervereins auf stabilen Beinen und belaste den Hauptverein immer weniger.

Die ersten Turniere sollen im September stattfinden, Sophia Both und Katharina Faber erwerben im Moment die C-Lizenz in zweijähriger Ausbildung und Andreas Sauer übernimmt das Amt des stellvertretenden Abteilungsleiters.

Für den Hauptverein legte der Schatzmeister Jochen Klingert dar, dass der Verein trotz fehlender Einnahmen durch den Ausfall von Veranstaltungen auf stabilen Beinen stehe. Die Kassenprüferinnen Martina Krohmer und Elke-Maria Müller-Schreck bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung.

Nach Aussprache zu den vorgelegten Berichten wurde die Entlastung des Vorstands beantragt und einstimmig erteilt. Durch die Neuwahlen fanden Umstrukturierungen im Vorstand statt: Birgit Engert wurde als Schriftführerin, Christine Scholz als Beisitzerin mit Themenschwerpunkt Datensicherheit und Heiko Schenker als Schatzmeister einstimmig gewählt. Rainer Seifert wurde im Amt des Vorsitzenden und Dirk Steger im Amt des Vizepräsidenten bestätigt.

Mit freundlichen Worten wurden Birgit Eckert und Iris Klingert aus ihrem Amt als Beisitzerinnen, Jochen Klingert als Schatzmeister und Heiko Schenker als stellvertretender Leiter der Tanzsportabteilung verabschiedet. Mit Hinweis auf einige Veranstaltungen schloss Rainer Seifert die Mitgliederversammlung.