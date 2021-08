Verein funktioniert durch den guten Zusammenhalt

Königshofen. Die Jahreshauptversammlung des Sportvereins Kö-nigshofen war vom Vorstandsteam um Herbert Bieber und Hubert Deckert straff organisiert worden. In nur knapp 45 Minuten waren alle Regularien abgearbeitet und die Berichte vorgetragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Martin Michelbach, sportlicher Leiter, und zusammen mit den Trainern verantwortlich für den Spielbetrieb der Seniorenmannschaften berichtete von einer kurzen Saison in der Landesliga Odenwald, weil der Spielbetrieb nach nur acht Spielen eingestellt wurde. Der Blick sei inzwischen längst nach vorne gerichtet und mit Laurin Beirich, Jakob Müller, Marcel Schweer und Jannis Vierneisel werden gleich vier „Eigengewächse“ aus der SVK-Jugend in das Landesligateam eingebaut.

Drei ehrgeizige Neuzugänge stellten sich in der Versammlung vor: Efrem und Meron Ghirmay sowie Arthur Hors. Sie werden ebenfalls alles daran setzen, sich für den Kader von Trainer Schad zu empfehlen. Lobende Worte fand Michelbach für alle Spieler, die vielen Helfer im Hintergrund, namentlich Dominic Holler, Klaus Müller, Josef Pfister, Christian Sack, Sven Waltert, Stadionsprecher Klaus Linhart, alle aktiven Schiedsrichter, die Torwarttrainer Thomas Ludwig und Carsten Pochopin sowie Matthias Schad und Sven Waltert.

Mit Team-Manager Patrick Ulshöfer und Trainer Ralf Schad – beide verfügen über langjährige Erfahrung in der Landesliga – hofft der SVK auf eine erfolgreiche Spielzeit. Für die in Spielgemeinschaft mit Winzer Beckstein im Wettbewerb stehende 2. Mannschaft in der Kreisklasse A wurde Patrick Saul als Spielertrainer gewonnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Jugendabteilung erläuterte Martin Michelbach in Vertretung der Hauptjugendleiterin Daniela Neckermann die Zusammenfassung der Jahresbilanz. Mit vereinten Kräften habe man es unter schwierigen Rahmenbedingungen geschafft, die Kinder und Jugendlichen bei der Stange zu halten. Auch individuelle und neuartige Trainingsabläufe wurden erfolgreich eingeführt und sorgten für den Erhalt des Teamgeistes in der Jugendabteilung. Der Berichterstatter fand lobende Worte für den Förderverein des SV Königshofen, der die Jugendarbeit des Vereins maßgeblich finanziere.

Ralf Popp berichtete für die AH-Abteilung, dass die Corona-Pandemie zu einem Totalausfall der sonst üblichen Aktivitäten geführt habe. Mit ihren 50 Mitgliedern blicke die Abteilung jedoch optimistisch in die neue Spielzeit. Die Bilanz der Tennisabteilung, vorgetragen von Otto Neckermann, zeigte, dass es auch hier sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht inzwischen an die Substanz gehe. Große Freude bereitete die Meisterschaft der 1. Herrenmannschaft der TSG Königshofen/Beckstein.

Die neben dem Fußballbetrieb wichtigsten Veranstaltungen im SV-Kalender erläuterte der stellvertretende Vorsitzende Hubert Deckert. Die Königshöfer Messe „light“ war im Verhältnis vom Aufwand zum Ertrag sehr erfolgreich und die Haupteinnahmequelle, da das Bürgermeister Weid Hallenturnier abgesagt werden musste. Noch ist nicht abschließend geklärt, in welcher Form die Königshöfer Messe 2021 abgehalten werden kann. Stattfinden wird sie aber auf jeden Fall und der SVK wird mit dabei sein. Hubert Deckert appellierte an alle Anwesenden, sich auch künftig zur Verfügung zu stellen und weitere Helfer für die Vereinsarbeit zu werben. Nur durch die breite Unterstützung aus allen Altersschichten des Mitgliederbestands könne der Verein funktionieren.

Im Kassenbericht von Norbert Bamberger war dokumentiert, dass die Vereinsführung neben dem Sportbetrieb auch die Finanzen erfolgreich steuert. Die Kassenprüfer Peter Maurer und Heinz Ott bestätigten diese gute Arbeit ohne jeglichen Vorbehalt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Vorsitzender Herbert Bieber stellte in seinem Jahresbericht die anhaltend positive Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren heraus. Wie immer warnte er die aktiven Spieler vor Überheblichkeit. Die Ausgeglichenheit der Landesliga Odenwald könne bei verletzungsbedingten Ausfällen schnell dazu führen, dass man nach unten durchgereicht werde. Dennoch sah Bieber „seinen“ SVK auf einem guten Weg, wenn es gelinge, das Potenzial zu heben, das zweifelsfrei in der Mann-schaft stecke. „Wenn der Vorsitzende am Spielfeldrand lautstark deutliche Worte findet, dann könnt Ihr davon ausgehen, dass er mit Eurem Spiel nicht zufrieden ist“, so Herbert Bieber, der jedoch auf eine Saison mit viel Lob hofft.

Die Entlastung der Vereinsführung beantragte Bürgermeister Dr. Braun. Die Anwesenden erteilten diese uneingeschränkt.

Im Anschluss ehrte Vorsitzender Herbert Bieber langjährige Mitglieder. 25 Jahre ist Patrick Saul Mitglied beim SV Königshofen, Dieter Seus, Güven Tanriverdio und Sebastian Volkert vertreten seit 15 Jahren die Farben der Messestädter. Zwei „SVK-Urgesteine“ wurden für ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt: Peter Hönig und Bernhard Mittnacht. Während Hönig als Spieler und Jugendtrainer die Vereinsarbeit unterstützte, war Mittnacht in den 1970er Jahren als „Abräumer“ und „Fels in der Brandung“ im Abwehrzentrum gefürchtet.

Die Neuwahlen der Funktionsträger im Verein leiteten Stadträtin Anja Günther und ihr Kollege Gerd Holler. Diese erfolgten jeweils einstimmig. Vorsitzender: Herbert Bieber, Stellvertreter: Hubert Deckert und Bernhard Geisler, Sportlicher Leiter: Martin Michelbach, Kassier: Norbert Bamberger, Schriftführer: Christian Schäffner, Platzwart: Mathias Schad und Sven Waltert, Platzkassier: Josef Pfister, Kassenprüfer: Peter Maurer und Heinz Ott, Beisitzer: Jörg Aeckerle, Vergnügungsausschuss: Uwe Fürst, Hubert Geisler, Peter Haberkorn, Frank Hochfeld, Klaus Müller, Thomas Müller und Bernd Röttinger. isch