Varroamilbenbefall ist derzeit überdurchschnittlich

Lauda-Königshofen. Noch ist das Vereinsleben bei den Mitgliedern des Imkervereins wegen der andauernden Coronamaßnahmen noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Dennoch haben sich zur Monatsversammlung September einige ImkerInnen am Lehrbienenstand bei Heckfeld zu einem fachlichen Austausch getroffen.

Zunächst aber machte der Vorsitzende Bernd Weckesser einige Ausführungen zur aktuellen Situation am Bienenstand. Auch wenn es hier und da noch zu später Sonnenblumentracht gekommen ist, sollten die beiden Sommerbehandlungen gegen den Varroamilbenbefall inzwischen abgeschlossen sein. Aufgrund der zu kühlen und nassen Wettersituation im August konnte zum Teil die erste Behandlung nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Besser ging es bei der zweiten Behandlung ab Anfang September mit Temperaturen um 25 Grad. Wichtig sei die stetige Kontrolle des Milbenbefalls, um eventuell nochmals mit einer Nachbehandlung reagieren zu können. Zwischen den Behandlungen wird der Futtervorrat kontrolliert und je nach Bedarf entsprechend aufgefüttert.

Von Milbenbefall bedroht: Die Honigbiene. © dpa

Als Behandlungsalternative stellte Bernd Weckesser nochmals kurz das Konzept „Teilen und Behandeln“ vor, das immer häufiger Anwender findet. Darin wird nach der Honigernte das Volk in einen Flugling und einen Brutling aufgeteilt, mit Oxalsäure behandelt und im Oktober wieder zurück vereint oder als zwei getrennte Völker weitergeführt. Es erfordert etwas Erfahrung, mehr Zeit und Beutematerial. Die Bienen werden aber nicht mit der aggressiv wirkenden Ameisensäure belästigt.

Der Leiter des Lehrbienenstands, Bernhard Gehrig, berichtet kurz von einem von den Instituten initiiertem Feldversuch mit „Säurepads, die auf die Wabenoberfläche gelegt werden. Ein offener Umgang mit der gefährlichen Ameisensäure ist damit nicht erforderlich und sie können auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Aktuell berichtet er allerdings von einem überdurchschnittlich hohen Varroabefall in den Völkern. Eine stetige Kontrolle im Herbst ist durchaus zu empfehlen.

Von den Bieneninstituten wird eindringlich darauf hingewiesen, wie wichtig der Anbau von Zwischenfrüchten im ökologischen Ackerbau ist. Sie erhalten und verbessern die Bodenfruchtbarkeit, dienen dem Erosions- und Grundwasserschutz und fördern Biodiversität auf dem Acker.

Für Bienen attraktive Zwischenfrüchte sind zum Beispiel Phacelia, Gelbsenf, Ölrettich, Kleearten und Buchweizen. Neben der Reinsaat können sie auch als Mischungen angesät werden. Die Sorge der ImkerInnen, dass sich die Bienen an späten Trachten „abarbeiten“ und der Nektareintrag zu einem Verhonigen des Brutnestes führt ist unbegründet. Auch in den Privatgärten sollte nun im Herbst auch an die Bienen und deren wildlebende Verwandten gedacht werden. Spät blühende Stauden wie Eisenkraut, Sonnenhut und Astern sorgen nochmals für einen Nektar- und Polleneintrag. Ebenso können nun Lebensräume und Nisthilfen für Insekten geschaffen werden.

Nicht alles sollte abgeräumt werden. So bieten markhaltige Stängel von Brombeere, Distel und Königskerze, wenn sie etwa an einem Zaun aufgehängt werden, gute Nistplätze. Auch anfallendes Totholz kann im Garten verbleiben und eventuell mit Löchern unterschiedlicher Größe versehen werden. Weitere Tipps sind im Internet auf den Biodiversitätsseiten der Institute zu erfahren.