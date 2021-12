Unterstützung für wertvolle Arbeit in der Gesellschaft

Lauda-Königshofen. Die Firma i.safe Mobile unterstützt zum zehnjährigen Bestehen des Unternehmens zwei soziale Projekte mit insgesamt 10 000 Euro. Das weltweit agierende, mittelständische Unternehmen für explosionsgeschützte Mobilgeräte spendet 5000 Euro für den Verein der Freunde und Förderer des Caritas Krankenhauses Bad Mergentheim und weitere 5000 Euro der Initiative Sprungbrett in Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für das Unternehmen aus Lauda-Königshofen ist die Weihnachtsspende bereits seit Jahren fester Bestandteil des umfangreichen Corporate Social Responsibility-Konzepts. Bei der Scheckübergabe am Unternehmenssitz in Lauda stellten die Vertreter der beiden Vereine der Geschäftsleitung ihre gemeinnützige Arbeit vor und berichteten von den Herausforderungen, die insbesondere die Corona-Pandemie für die ehrenamtliche Tätigkeit in den letzten zwei Jahren mit sich brachte.

Der Verein der Freunde und Förderer des Caritas Krankenhauses wurde von der Vorsitzenden, Sr. Maria-Regina Zohner, und Geschäftsführer Helmut Wolf vertreten. Der Verein unterstützt das Krankenhaus. Sr. Maria-Regina Zohner freute sich: „Gerade während der Corona-Pandemie, in der im Palliativbereich Kontakte auf ein Minimum reduziert werden mussten, ist es besonders wichtig, für die Patientinnen und Patienten in ihrer letzten Lebensphase positive Erlebnisse zu schaffen. Für unser „Wunschmobil“, das wir in Zusammenarbeit mit dem DRK unterstützen, sind Spenden essenziell, um somit auch kurzfristige und außergewöhnliche Wünsche zeitnah erfüllen zu können.“

Der zweite Scheck wurde der Vorsitzenden Dr. Sabine Kaplirz zu Sulewicz und ihrem Mann Uwe Kaplirz zu Sulewicz vom Verein Sprungbrett überreicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung zu stärken und sich für eine inklusive Gesellschaft stark zu machen. „Durch Spenden können wir die Inklusion fördern und Menschen mit Beeinträchtigung verschiedenste Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bieten.“ Insbesondere das Therapeutische Reiten benötigt finanzielle Unterstützung.

Martin Haaf (CEO) und Dirk Amann (CTO) von i.safe Mobile zeigten sich sehr beeindruckt von der Arbeit und den Aktionen beider Initiativen und freuten sich, etwas vom Erfolg des Unternehmens weitergeben zu können.

Die Spendenübergabe fand unter 2G-Plus Regeln statt. pm