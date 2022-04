Unterstützung für den Tafelladen Lauda-Königshofen: „Wir wollen diese Einrichtung stärken”

Lauda-Königshofen. Der Tafelladen in Lauda-Königshofen hat – wie die weiteren Tafeln im Main-Tauber-Kreis und darüber hinaus – in den vergangenen zwei Jahren besonders herausfordernde sowie angespannte Zeiten durchlebt.

Insbesondere seit Ausbruch des Ukrainekriegs und der dadurch bedingten Anzahl an Flüchtlingen steigt derzeit die Zahl an Kunden zunehmend an. Hinzu kommen immer höhere Preise, zum Beispiel für Energie und Waren; zum anderen sind manche Grundnahrungsmittel rar, so dass das Angebot sinkt.

Auf Spenden angewiesen

Aus diesen Gründen ist der Tafelladen des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis dringend auf Geld- und Sachspenden sowie sonstige Unterstützung angewiesen. Auch deshalb leisten die Stadt-Lauda-Königshofen sowie die beiden Nachbarstädte Boxberg und Grünsfeld ab jetzt jährliche Zuwendungen von insgesamt 4000 Euro an den Lauda-Königshöfer Tafelladen.

Ein entsprechendes Votum für die Stadt Lauda-Königshofen hatte der Verwaltungs- und Finanzausschuss noch vor dem Ukrainekrieg und der damit ausgelösten Flüchtlingswelle im November einstimmig beschlossen.

Damit folgten das kommunale Gremium und Bürgermeister Dr. Lukas Braun einem Schreiben des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis, das den Tafelladen in der Josef-Schmitt-Straße in Lauda betreibt. Darin bat Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe um entsprechende Unterstützung.

Nach Gesprächen mit den Nachbarstädten Boxberg und Bürgermeisterin Heidrun Beck sowie Grünsfeld und Bürgermeister Joachim Markert stockten die beiden Kommunen den Gesamtbeitrag auf 4000 Euro auf, zumal sich die Situation der Tafel aufgrund der Folgen des Ukrainekriegs wesentlich verschärft habe und sehr angespannt sei.

Aus selbigen Gründen hat sich die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen der Zuwendungsinitiative angeschlossen und stellt dem Förderverein der örtlichen Tafel eine Spende in Höhe von 1000 Euro zur Verfügung. „Es ist uns ein Anliegen, den Tafelladen in dieser schwierigen und anspruchsvollen Zeit zu unterstützen“, betonte Gerhard Glöckner, Vorsitzender der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen, bei der Übergabe eines symbolischen Spendenschecks im Beisein von Mitvorstand Christian-Andreas Strube, Maria Fleckenstein, Mitglied des Tafelleitungsteams und des Fördervereinsvorstands, sowie Vereinsschatzmeister Helmut Wenz.

Hervorragende Arbeit

„Wir wollen diese Einrichtung unbedingt stärken, denn der Tafelladen und sein Team sowie der Tafel-Förderverein ermöglichen, dass auch sozial schwache Menschen in Würde mit freundlichem Kundenservice einkaufen können. Zudem verringert die Tafel die Vergeudung von noch genießbaren Lebensmitteln“, bekräftigte Braun.

„Das Tafelteam leistet eine hervorragende Arbeit. Mit unseren Beiträgen möchten wir auch die Wertschätzung den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für ihre Arbeit zeigen“, hoben der Bürgermeister sowie Gerhard Glöckner und Christian-Andreas Strube hervor.

„Die Bürgerstiftung möchte den Lauda-Königshofener Tafelladen ebenfalls nachhaltig unterstützen“, kündigte Gerhard Glöckner an. Wer dieses Anliegen fördern möchte, kann unter dem Stichwort „Flüchtlingshilfe Ukraine“ eine Geldspende überweisen.

„Spenden kommen zu einhundert Prozent den hilfsbedürftigen Menschen zu Gute, also ohne Verwaltungsgebühren oder ähnlichen Abzügen, zumal die Akteure der Bürgerstiftung ebenso ehrenamtlich arbeiten wie die des Tafelladens“, verdeutlichte der Vorsitzende.

Ebenso erbeten werden Sachspenden in Form von gut erhaltener Frühlings- und Sommerkleidung für Kinder oder Erwachsene (vor allem Frauen), Hygieneartikel (Zahnpasta, Heftpflaster, Windeln) Grundnahrungsmittel sowie Kinderspielwaren.

Geldspenden sind auf das Konto der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen, IBAN: DE29 6735 2565 0002 2168 02, BIC: SOLADES1TBB (Sparkasse Tauberfranken) oder IBAN: DE86 6739 0000 0020 9727 18, BIC: GENODE61WTH (Volksbank Main Tauber eG) unter dem Stichwort „Flüchtlingshilfe Ukraine“ möglich.