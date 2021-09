Unterlagen zur Briefwahl

Lauda-Königshofen. Alle wahlberechtigten Personen haben mittlerweile eine Wahlbenachrichtigung per Post erhalten. Mit dieser Wahlbenachrichtigung können die Briefwahlunterlagen (Wahlschein mit Stimmzettel) beantragen. Die Beantragung kann persönlich, schriftlich oder in elektronischer Form mit Zugang über einen QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung oder über die städtische Homepage www.lauda-koenigshofen.de erfolgen. Eine telefonische Beantragung ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

In einem Erfassungsformular sind die persönlichen Daten sowie Daten aus der Wahlbenachrichtigung einzutragen. Den Wahlberechtigten steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Die Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten die Antragsdaten nicht mit dem Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhält man automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden von der Stadtverwaltung Lauda-Königshofen anschließend per Post verschickt.

Bei Fragen zum Antragsverfahren kann man sich an das Bürgerbüro im Rathaus, Marktplatz 1 in Lauda-Königshofen,Telefon 09343/501-5880, melden. Eine persönliche Beantragung im kleinen Sitzungssaal im Rathaus in Lauda ist zu den regulären Öffnungszeiten ebenfalls möglich. Die Wähler haben bei der persönlichen Abholung der Briefwahlunterlagen die Möglichkeit, vor Ort im Rathaus ihre Stimmen abzugeben.