Unterbalbach.

AdUnit urban-intext1

Auf mindestens 60 000 Euro beziffert jetzt die Polizei den entstandenen Sachschaden, den der Täter in der Nacht zum Samstag zwischen 0.30 und 7.15 Uhr in dem Lauda-Königshöfer Stadtteil verursacht hat (wir berichteten). Wie die Pressestelle in Heilbronn den Fränkischen Nachrichten mitteilte, sei davon auszugehen, dass dieser durchaus noch weiter steigen könnte, da sich in der Zwischenzeit weitere Geschädigte – mittlerweile sind es über 30 – gemeldet und Anzeige erstattet haben.

Die Tatorte liegen in Unterbalbach im Bereich Krümelinstraße, Von-Baldersheim-Straße, Sützelstraße, Brucknerstraße, Beethovenstraße, Schuberstraße und Oberbalbacher Straße.

Bei diesen Sachbeschädigungen handelt es keinesfalls mehr um „Kavaliersdelikte“. Es stehen vielmehr Straftaten im Raum, die den Täter, sofern er denn ermittelt wird, bis zu zwei Jahre ins Gefängnis bringen können. Zudem muss er den angerichteten Schaden in vollem Umfang ersetzen.

AdUnit urban-intext2

In den genannten Straßen hatten der oder die Unbekannten in dem Zeitraum an die Pkw mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt.

„Sachbeschädigungen sind zwar häufig angezeigte Delikte, die Schadenshöhe kann hier aber als außergewöhnlich bezeichnet werden“, teilt Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, gegenüber unserer Zeitung mit.

AdUnit urban-intext3

Der Polizeiposten Lauda-Königshofen ermittelt derzeit mit Hochdruck, um den oder die Täter dingfest zu machen. Er setzt dabei auf die Mithilfe der Bevölkerung sowie der Anwohner und bittet um Hinweise. Wem sind in besagten Zeitraum zwischen 0.30 und 7.15 Uhr in Unterbalbach verdächtige Personen aufgefallen? War in den genannten Straßen ein unbekanntes Auto unterwegs, das jemandem ins Auge gestochen ist? Können sich Zeugen an eine Autonummer erinnern? Jeder noch so kleine Hinweis kann den Beamten entscheidend weiterhelfen.

AdUnit urban-intext4