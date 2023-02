Unter Drogeneinfluss auf dem Fahrrad in Lauda-Königshofen unterwegs

Lauda-Königshofen. Ein 20-Jähriger muss mit einer Anzeige rechnen, nachdem er am Mittwoch unter dem Einfluss von Amphetamin mit seinem Fahrrad in Lauda-Königshofen unterwegs war. Der Mann befuhr mit seinem Zweirad den Gehweg der Gewerbestraße, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand er sichtbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und hatte Pulverantragungen an seinen Nasenhöhlen. Er händigte ein Tütchen mit Amphetamin aus und teilte mit, dass er vor Fahrtantritt davon konsumierte, um seinen Geburtstag zu feiern. Daher musste der 20-Jährige mit zur Blutentnahme kommen. Es folgt neben einer Anzeige auch eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde.

