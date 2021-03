Lauda-Königshofen. Nachdem Polizeibeamte bereits Ende Februar – wie erst jetzt gemeldet – ein verlassenes Unfallfahrzeug in Lauda-Königshofen gefunden haben, suchen sie nun nach Hinweisen zu dem Fahrzeug oder dem Unfall. In der Nacht auf Dienstag, 23. Februar, meldeten Zeugen gegen 1 Uhr, dass es in der Gartenstraße zu einem Autounfall gekommen sei. Vor Ort fanden die Polizisten einen beschädigten Ford in der Kreuzung der Poststraße und der Gartenstraße vor. Die Airbags hatten ausgelöst und an der Front war Sachschaden entstanden. Etwa 25 Meter weiter war der Pkw offensichtlich zuvor mit einer Mauer in der Gartenstraße kollidiert. Dabei entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizisten stellten den Ford sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und suchen nun nach Anhaltspunkten zu der unbekannten Person am Steuer, die den Unfall verursachte. Zeugen sollen sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.