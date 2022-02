Unfall zwischen Pkw und Rennradfahrer

Lauda. Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw am Mittwochnachmittag in Lauda sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrradfahrer befuhr gegen 16.15 Uhr die Tauberstraße in Richtung der dortigen Tankstelle. Die Fahrerin eines VW Passat fuhr in dieselbe Richtung. Der 27-jährige Zweiradfahrer wollte die Frau in ihrem Pkw überholen, da diese und zwei weitere Fahrzeuge hinter einem Traktor fuhren. Zu diesem Zeitpunkt, fuhr die Passat-Fahrerin nach links, um zum dortigen Supermarkt abzubiegen und erfasste den Fahrradfahrer leicht. Hierbei kam dieser nicht zu Sturz. Der entstandene Schaden kann aktuell nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 melden.

