Unfall im Baustellenbereich in Lauda-Königshofen

Lauda-Königshofen. Zwei Leichtverletzte und mehr als 90 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Lauda-Königshofen.

Nach Angaben der Polizei kollidierte in einem Baustellenbereich in der Hauptstraße ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 13.45 Uhr mit zwei Fahrzeugen und einer Steinwand. Der 34-Jährige hatte wohl den vor ihm fahrenden BMW eines 22-Jährigen überholt und diesen beim Einscheren mit seinem Heck touchiert.

Durch den Zusammenstoß verlor der Peugeot-Lenker offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den in entgegengesetzter Richtung verkehrsbedingt haltenden Opel Astra einer 49-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Peugeot abgewiesen und stieß gegen eine Steinmauer. Der Opel wurde auf einen dahinter stehenden Mazda geschoben.

Durch den Unfall wurden der Fahrer des Peugeot und die 14-jährige Beifahrerin des Mazda leicht verletzt. Der Mazda und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 34-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

