„Unechte Teilortswahl abschaffen“

Lauda-Königshofen. Bei seiner Mitgliederversammlung in Lauda-Königshofen übte der FDP-Kreisverband Main-Tauber nach eigenen Worten „harsche Kritik“ an der grün-schwarzen Grundsteuerreform und forderte die Abschaffung der unechten Teilortswahl.

Kreisvorsitzender Benjamin Denzer freute sich, dass man gleich drei neuer Mitglieder aufnehmen konnte. Ein Schwerpunktthema war die von der grün-schwarzen Landesregierung beschlossene Grundsteuerreform. Denzer kritisierte das „handwerklich schlecht gemachte und miserabel kommunizierte Gesetzeswerk aus dem Hause des grünen Finanzministers Dr. Daniel Bayaz“. Viele, gerade auch ältere Menschen, empfänden das „Machwerk“ und die damit verbundene zunächst rein virtuell konzipierte Antragsstellung als bürokratisches Monstrum. Diese gesetzgeberische Maßnahme sei für ihn das Gegenteil von Bürgernähe und rufe zurecht den Unmut breiter Teile der Bevölkerung hervor.

Vortrag am 9. September

Denzer verwies, so heißt es in einer Pressemitteilung zur Mitgliederversammlung, auf eine vor kurzem gestellte parlamentarische Anfrage des finanzpolitischen Sprechers der Landtags-FDP, MdL Stephen Brauer zu den konkreten Auswirkungen der Reform für den hiesigen Kreis. Um das Thema weiter zu beleuchten werde Brauer am 9. September zu einer abendlichen Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in das Hotel Adlerhof kommen.

Breiten Raum nahm auch die Diskussion um eine Abschaffung der unechten Teilortswahl ein. Die am Beispiel der Kreisstadt Tauberbischofsheim jüngst ergangene, und nunmehr rechtsgültige Gerichtsentscheidung habe deutlich gemacht, dass es sich bei dieser bundesweit einzigartigen, baden-württembergischen Besonderheit um ein „anachronistisches Instrument aus den Zeiten der Gemeinde- und Gebietsreform der 1970er Jahre handelt“, so der FDP-Kreisvorsitzende.

Vielerorts käme es durch einen gestiegenen Verwaltungsaufwand zu einer Vielzahl ungültiger Stimmabgaben. Ursache sei das komplizierte Wahlrecht und eine personelle Aufblähung der Stadt-und Gemeinderäte. Eine und rechtssichere Teilhabe kleinerer Stadt-und Gemeindeteile sei dadurch eben gerade nicht gewährleistet, so der FDP-Politiker. Die Abschaffung der unechten Teilortswahl sei „stets am Widerstand der CDU gescheitert“, sagte FDP-Kreisgeschäftsführer Ingo Brudereck aus Tauberbischofsheim. Hier habe man wohl den Verlust von Mandaten und Pfründen für die Partei im Auge gehabt.

Den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis sowie den vielen ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätigen Stadt- und Gemeinderätinnen und Räten sei ihre Verantwortung in dieser Angelegenheit durchaus bewusst, machte der aus Weikersheim stammende Stadt- und Kreisrat Jürgen Vossler deutlich. Die grün-schwarze Landesregierung habe es seiner Meinung nach mit einer ohnehin anstehenden Novellierung des Kommunalwahlgesetzes in der Hand, entsprechend einheitliche Fakten zu schaffen. Als Beispiel nannten Vossler und Brudereck die Änderungen im Landtagswahlrecht. Hierbei seien es insbesondere die Grünen gewesen, die eine landesweite Änderung der Wahlrechtsvorgaben in der nunmehr vorliegenden Form eingefordert hätten.

Bei einer landesweiten Änderung des Kommunalwahlrechts inklusive der Abschaffung der unechten Teilortswahl sei dieses Engagement, möglicherweise mit Rücksicht auf die Sichtweise des Koalitionspartners CDU, jedenfalls nicht öffentlich sichtbar geworden. Wer daher lediglich mit dem Finger auf die Kommunen im Landkreis zeige und Reformbedarf anmahne, betreibe keinen seriösen Umgang mit dem Themenkomplex, so Mirwais Wafa, Vorsitzender der Jungen Liberalen im Main-Tauber-Kreis.

„Im Stich gelassen“

Auf Kritik aus den Reihen der Mitglieder stieß zudem auch die jüngst von der neuen grünen Stuttgarter Regierungspräsidentin und vormaligen Landtagsabgeordneten Susanne Bay in der Lokalpresse geäußerte Forderung, wonach sich für einen besseren ÖPNV die gesamte Region regen müsse. Für die Mitglieder des FDP-Kreisverbands klängen ihre Aussagen wie Hohn, besonders wenn man die Aussagen des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann zum Bahnhalt in Königshofen bedenke. „Unsere Raumschaft wird im Stich gelassen“, fand Kurt Breitenstein, Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes Lauda-Königshofen.

Das Potential sei in Sachen ÖPNV in der Region noch enorm. Dies in Sonntagsreden und Sommerinterviews zu fordern, sei das eine, die konkrete Verantwortung beispielsweise für eine bessere Vertaktung könne aber am Ende nicht den kleineren Kommunen und Gebietskörperschaften zugeschoben werden, verdeutlichte der aus Bad Mergentheim stammende Ehrenvorsitzende der Freidemokraten, Rolf Hammer.

Abschließend wurden die von der Ampelkoalition in Berlin jüngst beschlossenen Corona-Schutzmaßnahmen für die Herbst-und Wintermonate besprochen.

Die FDP-Mitglieder im Bundeskabinett hätten dafür gesorgt hätten, dass besonders freiheitseinschränkende Maßnahmen wie Lockdowns, Ausgangs- und Kontaktsperren sowie flächendeckende Schulschließungen ausgeschlossen worden seien. Die Gesellschaft müsse nach über zwei Jahren der Pandemie lernen, verantwortungsbewusst und möglicherweise noch eine ganze Zeit lang mit dem Virus zu leben.

Die Parteibasis unterstrich schließlich die jüngst vom zweiten Vorsitzenden Daniel Schott im Namen des Wirtschaftsforums Pro Tauberbischofsheim geäußerte Forderung, den heimischen Mittelstand durch eine „pragmatische Anwendung“ der Corona-Schutzmaßnahmen zu unterstützen.

Kreisvorsitzender Benjamin Denzer sagte im m Hinblick auf die vorgezogenen Stadtratswahlen in Tauberbischofsheim, dass die dort Verantwortlichen bereits im regen Kontakt mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten seien. Abschließend wies Denzer auf den im Oktober stattfindenden FDP-Kreisparteitag mit Neuwahlen des gesamten Kreisvorstandes und verschiedener Delegiertenwahlen hin, und rief alle Parteimitglieder in den kommenden Wochen und Monaten dazu auf, sich intensiv in die gesellschaftlichen Debatten und die Diskussion vor Ort einzuschalten. fdp