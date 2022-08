Unbekannter zekratzte in Lauda Autotüren

Lauda. Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen Pkw in Lauda-Königshofen. Die Halterin des Audi hatte ihr Auto am Montag gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Badstraße abgestellt.

Als sie nach rund einer viertel Stunde wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die beiden Türen der Beifahrerseite zerkratzt wurden. Durch die Beschädigungen entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können. Diese sollen sich unter Telefon 09341/810 melden.

