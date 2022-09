Unbekannter belästigt 15-Jährigen

Lauda-Königshofen/Bad Mergentheim. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag einen 15-Jährigen in einer Regionalbahn und am Bahnhof Lauda sexuell belästigt.

Der 15-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 19.45 Uhr mit einem Regionalzug von Bad Mergentheim in Richtung Lauda, als sich offenbar ein Mann neben ihn setzte und ansprach.

Dieser soll zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein und eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Er hatte wohl gerötete Augen, schwarze Haare und trug einen Mund-Nase-Schutz.

Der Unbekannte forderte den Jugendlichen bisherigen Informationen zufolge nach einem kurzen Gespräch offenbar zu sexuellen Handlungen auf und soll dem 15-Jährigen dafür auch Geld angeboten haben.

Dieser verließ daraufhin den Zug beim Halt in Lauda, wobei ihm der Täter gefolgt und ihn im Brustbereich berührt haben soll. Der Jugendliche wehrte sich gegen die Berührung und meldete den Vorfall am Mittwoch der Polizei. pol