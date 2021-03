Königshofen. Wandern und Spazierengehen haben sich während der Corona-Pandemie zum Trendsport entwickelt. Obwohl diese Form der sportlichen Betätigung stets an der frischen Luft stattfindet und mit Abstand möglich ist, gilt nach wie vor: Gewandert werden darf ausschließlich mit dem eigenen Hausstand und einer weiteren Person. Die geführten Wanderungen, die der Turnverein Königshofen in normalen Zeiten einmal pro Monat anbietet, können damit nicht stattfinden.

„Als Verein möchten wir aber trotzdem einen Anreiz für Bewegung bieten“, sagt Wanderführer Karlheinz Boger. Als Ersatz für die Monatswanderungen stellt er auf der Webseite des Vereins deshalb jeden Monat eine Wandertour vor. „Zum Teil orientieren wir uns dabei an den Routen, die wir normalerweise mit der Gruppe gelaufen wären. Natürlich gibt es aber auch Abweichungen, schließlich wollen wir nicht, dass jemand sich verläuft.“

Detaillierte Beschreibung

Detaillierte Beschreibungen der Touren sorgen dafür, dass dies nicht passiert. Die Wanderungen sind dabei so gewählt, dass sie in der näheren Umgebung von Königshofen stattfinden – und die Mehrzahl der Wanderer trotzdem über Wege führen, die sie noch nicht oft gelaufen sind.

Wie bei den Gruppentouren legen Boger und sein Co-Wanderführer Franz Engert dabei Wert darauf, schöne Pfade einzubeziehen und nicht nur gängigen Schotter- oder Asphaltwegen zu folgen.

Touren im Internet

Regelmäßige Mitwanderer des TV Königshofen werden nicht nur über die Webseite, sondern auch per Mail oder Messenger über die Touren informiert. „Wir möchten aber auch neue Leute ansprechen – ob Vereinsmitglied oder nicht“, sagt Boger. Er lädt deshalb dazu ein, sich die Touren unter www.tv-koenigshofen.com einfach mal anzuschauen und sich bei Rückfragen an ihn zu wenden.

Die im Januar vorgestellte Tour führt beispielsweise von Königshofen über Unterbalbach und Deubach. Start für die Februar-Tour ist hingegen in Unterschüpf. Sie belohnt mit tollen Ausblicken und besticht durch eine gute Mischung aus Wald und offenen Flächen.

Dass Wandern alleine weniger Spaß macht als in der Gruppe, ist den Wanderführern durchaus bewusst. „Vorerst müssen wir uns mit Zweier- oder Dreiergruppen zufrieden geben. Perspektivisch hoffen wir natürlich, zumindest in Kleingruppen wieder raus in die Natur zu dürfen“, sagt Boger. Für den Fall, dass dem nicht so ist, hat er auf der TV-Webseite einige ergänzende Wandertipps zur Verfügung gestellt. Weiter Monats-Tour-Beschreibungen sollen folgen.