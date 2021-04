Unbekannte haben Müll hinterlassen

Lauda. Leere Pizzakartons, Salatschüsseln, Schaschlik-Spieße, angebrannte Kerzen und Wachsflecken musste Mesnerin Irmgard Bittner in den letzten Tagen wiederholt aus der Marienkirche am Alten Friedhof in Lauda entfernen. Das teilt die Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen mit.

Kerzen auf den Holzbänken

Besorgniserregend seien auch die vielen angebrannten Kerzen, die in den Holzbänken dieser kleinen und historisch wertvollen Kirche verteilt waren.

„Seit Ostern war die Marienkirche wieder geöffnet, um Menschen die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen, zu beten oder in allen möglichen Anliegen eine Kerze anzuzünden. Bisher hatten wir hier keine Probleme und auch die Besucher der Gräber am Alten Friedhof freuen sich, wenn die Kirche offen ist“, beschreibt Irmgard Bittner das Anliegen, die Kirche als einen Ort des Gebetes und der Stille offen zu halten.

Enttäuscht

Auch die Pfarrer der Seelsorgeeinheit zeigen sich enttäuscht, heißt es in der Mitteilung weiter. „Gerade im letzten Jahr, seit Beginn der Corona-Pandemie, haben wir gesehen, wie viele Menschen während des Tages in die Kirchen kommen. Der neue Kerzenständer, den die Pfarrgemeinde angeschafft hat, sollte diesem Bedürfnis der Kirchenbesucher entgegen kommen“, so Pfarrer Stefan Märkl.

Mit Bedauern habe man bei der Pfarrgemeinde nun entschieden, dass wegen der aktuellen Vorkommnisse die Marienkirche bis auf weiteres geschlossen bleibt, zieht man Konsequenzen. se