Lauda/Bad Mergentheim. Das offizielle Udo-Lindenberg-Double Rudi Wartha alias „Panik-Pate“ aus Lauda spendet aus den Erlösen seiner Liveshow am 26. Dezember 2022 im Bad Mergentheimer Kursaal insgesamt 1000 Euro. Davon gehen 800 Euro an die Udo-Lindenberg-Stiftung und 200 Euro an die Deutsche Nierenstiftung. Gemeinsam mit der Stuttgarter Rocksängerin Anke Dinkel und Patrick („Patty“) Münkel, die ihn bei seinen Shows begleiten, übergab er die Schecks. Bild: Peter D. Wagner

