U12 an der Spitze

Lauda. Nach den Tennis-Herren 65 haben sich in der Medenrunde auch die Schüler U 12 m in der 1. Bezirksklasse an die Spitze der Tabelle gesetzt. Nach einer 2:4-Niederlage in Bammental besiegten sie daheim den TC RG Sulzbach mit 4:2. Auch die folgende Begegnung bei der TSG Germania Dossenheim entschied das Team mit 5:1 für sich. Es gewannen Alin Scheuermann 6:1, 6:1, Franz Ernst 6:1, 6:4 und Clemens Bier 6:4, 6:2. Dennis Krüger musste sich 5:7, 4:6 geschlagen geben. Eine klare Angelegenheit waren die Doppel. Hier dominierten Scheuermann/Ernst mit 6:1, 6:2 und Bier Krüger 6:1, 6:0. Mit diesem Erfolg positionieren sich die Nachwuchssportler des Vereins auf Platz eins.

Auf Platz zwei rangieren derzeit die Damenmannschaft in der 2. Bezirksklasse. Mussten sie im Heimspiel gegen Dittwar noch eine 4:5-Niederlage verkraften, hatten sie in der folgenden Begegnung gegen den TSC GB Wertheim die Nase vorn und gewannen 5:4.

Eine starke Vorstellung zeigten die Damen des TC RW Lauda beim 6:3 gegen SV DJK Unterbalbach. Im Einzel spielten Katharina Steib gegen Antonia Bamberger 6:0, 6:0, Florine Naber gegen Sina Sommerrock 6:1, 6:3, Maaren Weiler gegen Hannah Hofmann 6:1, 6:1 und Carmen Bier gegen Sarah Buchmann 6:1, 6:4. Laura Englert hatte das Nachsehen gegen Katharina Osswald mit 2:6, 3:6. Auch Katharina Gabel musste sich gegen Sophie Buchmann mit 0:6, 3:6 geschlagen geben. Spannend wurde es im Doppel, wo Maaren Weiler und Florin Naber den ersten Satz 6:4 gewannen, im zweiten Satz 3:6 verloren, aber den MTB mit 10:5 für sich entschieden. Katharina Steib und Michelle klar gewannen 6:3, 6:4. Die Punkte im dritten Doppel gingen an die Gäste, hier gewannen Katharina Osswald und Sophie Buchmann ihr Match gegen Laura Englert und Katharina Gabel mit 6:1, 6:1.

Die Damen 40 in der 2. Bezirksklasse mussten sich nach ihrem Startsieg in Leimen mit 5:1 gegen Zuzenhausen mit 2:4 geschlagen geben, und auch das Heimspiel gegen den Heidelberger TC ging mit 1:5 verloren. Sie belegen nun den vierten Platz in der Tabelle. dido

