Typische Motive aus der Kaiserzeit

Main-Tauber-Kreis. In der Zeit um 1910, als die hier abgebildete Präge-Ansichtskarte gefertigt wurde, haben Ansichtskartenkünstler nahezu jede Gelegenheit genutzt, typische Motive der Kaiserzeit – hier zwei Jungs im Matrosenanzug – in Szene zu setzen. In diesem Jahr liegen die Pfingsttage zwischen den Eisheiligen und der Schafskälte, so dass durchaus die Hoffnung besteht, eine kleinere Floßfahrt einplanen zu können. Allerdings sollte dann auch ein Erwachsener mit an Bord sein . . . Bild: Sammlung Geisler

