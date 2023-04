TV-Jugend unterwegs für ein sauberes Königshofen

Königshofen. Was anderswo unter „Picobello“, „Frühjahrsputz“ oder „Dreck-weg-Aktion“ firmiert, heißt beim Turnverein Königshofen einfach Müllsammelaktion. Wichtigster Unterschied ist aber, dass die fleißigen Helfer hier in der Mehrzahl deutlich jünger sind: Neben dem Ziel, die Landschaft von Müll zu reinigen, sollen Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Saubere Landschaft – Kinder erfahren Umweltbewusstsein“ auch mit den Hintergründen der Aktion vertraut gemacht werden.

Was vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, ist inzwischen fester Bestandteil des Jahresprogramms der Kinder- und Jugendgruppen des Turnvereins. Einmal im Jahr – traditionell vor Ostern – werden die Turnschläppchen gegen wetterfeste Schuhe getauscht, um Königshofen „picobello“ zu machen.

Auch 2023 ließen sich die Turngruppen nicht davon abbringen: Über 110 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren waren auf verschiedenen Routen in und um Königshofen unterwegs.

Während ihrer jeweiligen Übungsstunden durchkämmten sie das ihnen zugeordnete Gebiet und sammelten das ein, was andere Zeitgenossen an Straßenrändern, Wegen und Plätzen gedankenlos entsorgt beziehungsweise einfach weggeworfen hatten.

Ausgestattet mit Müllgreifern, Schutzhandschuhen, Müllsäcken, Bollerwagen und anderen Fahrzeugen leitete der Vereinsnachwuchs seinen Beitrag zu einem schöneren Stadtbild.

Mit Eifer und Spaß sammelten die Kinder – und waren doch wieder erstaunt und ungläubig über die Art und Menge des Unrates: Unzählige Glas- und Plastikflaschen, Verpackungsmüll jeglicher Art, gelbe Säcke mit Altkleidern und sogar Elektroschrott wurden „erbeutet“.

„Warum werfen die Leute das einfach hierhin?“, fragte etwa die kleine Helene ihre Übungsleiterin Monika, „da vorne stand doch ein Mülleimer.“ Das zu beantworten fällt Monika, seit Jahren tatkräftige Unterstützerin der Aktion, nicht leicht. Sie ist aber überzeugt: „Das Sammeln bringt die Kinder zum Nachdenken – und hilft sicherlich, dass sie ihren Müll später nicht einfach so in die Landschaft werden.“

Abgestellt wurden die Müllsäcke an der TV-Turnhalle, wo sie anschließend unbürokratisch und problemlos durch den Städtischen Bauhof abgeholt und entsorgt wurden. Als Belohnung gab es für die Kinder am Ende aber immer noch Erfreulicheres als Müll zu sammeln: Mehr als 250 bunte Ostereier hatte der Osterhase für die TV-Kinder auf verschiedenen Spielplätzen versteckt – was alle Kids freute.