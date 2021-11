Trauerfall: SPD-Gemeinderat Siegfried Neumann gestorben

Lauda-Königshofen. In der Kommunalpolitik und im Kreis finden sich viele Spuren von Siegfried Neumann. Seit 1984 gehörte er dem Gemeinderat an, 25 Jahre lang war er Mitglied im Kreistag. Weggefährten schätzten ihn als Kommunalpolitiker aus Leidenschaft mit großen Sachwissen, Geradlinigkeit und klarer Kante, der auch unbequeme Fragen nicht scheute und den Finger in die Wunde legte. "Er hat die Kommunalpolitik in Lauda-Königshofen maßgeblich geprägt und war bei den ihm wichtigen Themen kein bequemer, sondern ein bisweilen sehr streitbarer Gesprächspartner. Er hinterlässt eine große Lücke", würdigte ihn Bürgermeister Dr. Lukas Braun.

