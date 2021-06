Trauer um charismatischen Musiker

Lauda-Königshofen/Grünsfeld. . Im Alter von 75 Jahren ist Volker Friedrich Ernst aus Lauda gestorben, der vielen Menschen in der Region vor allem aufgrund seines über Jahrzehnte währenden musikalischen Engagements sehr gut bekannt war und weithin äußerst wertgeschätzt wurde.

AdUnit urban-intext1

Der am 31. Dezember 1945 geborene Volker Ernst war seit Oktober 1984 Chorleiter, Kantor und Organist der evangelischen Pfarrgemeinden in Lauda und Königshofen-Grünsfeld. Vor über 56 Jahren hatte er mit dem Orgelspiel begonnen, das er seit 1978 ebenfalls in leitendem Amt bei Gottesdiensten und kirchlichen Konzerten übernahm und ausübte sowie gleichsam seit 1984 auch in Lauda-Königshofen.

Beruflich arbeitete Ernst nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium in Karlsruhe der Geodäsie bis zu seinem Ruhestand als Vermessungsingenieur, wobei er zusätzlich ein einjähriges Musikstudium mit dem Abschluss der C-Prüfung als Kirchenmusiker absolvierte. Darüber hinaus gehörte Volker Ernst zu den Stiftungsmitgliedern der 2013 gegründeten Bürgerstiftung Lauda-Königshofen.

Auf eigenen Wunsch hin verabschiedete sich Volker Ernst im vergangenen Jahr als langer Chorleiter und Organist. Bei der sehr stimmungsvollen und feierlichen konzertanten Abschiedssoiree im Januar 2020 in der komplett gefüllten evangelischen Friedenskirche in Lauda stand ein von ihm ausgewähltes Repertoire mit ökumenischen Werken und Liedern verschiedener Komponisten sowie aus unterschiedlichen Jahrhunderten bis hin zur zeitgenössischen Moderne auf dem Programm, die der von ihm geleitete Kirchenchor in den vorangegangenen rund 35 Jahren erarbeitet, einstudiert und präsentiert hatte.

AdUnit urban-intext2

Ausführende dieses Abschiedskonzertes für Volker Ernst waren eine Vielzahl an Sängern des evangelischen und katholischen Kirchenchores sowie als Gast der ehemalige Organist und Kantor der katholischen Pfarrgemeinde St. Jakobus, Christian Abelein, mit dem Ernst über lange Jahre hinweg insbesondere die ökumenische Kirchenmusik in Lauda etablierte. Am Ende der Konzertsoiree wurde Volker Ernst mit minutenlangem stehenden Applaus verabschiedet.

Besonders die musikalische Ökumene, die er mit katholischen Mitchristen, Sängern und Musikern in Lauda und Umgebung bis hin nach Wittighausen mit viel Engagement zum Ausdruck brachte, lag Volker Ernst schon früh am Herzen. Folglich hatten zum Beispiel im Oktober 2018 bei einem ökumenischen Erntedankfest-Gottesdienst in der Friedenskirche in Lauda der damalige evangelische Pfarrer Gerald Winkler und Ralph Walterspacher, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen, die intensive Zusammenarbeit der Kirchenmusiker Volker Ernst und Christian Abelein als sehr gelungenes Beispiel für „Früchte der Ökumene, die in Lauda schon gewachsen sind“ bezeichnet.

AdUnit urban-intext3

Unter Ernsts Regie absolvierte der evangelische Kirchenchor jeweils über das Jahr verteilt ungefähr zwölf Auftritte in Gottesdiensten, bei Seniorennachmittagen, Maiandachten und anderen Festlichkeiten. Die Anzahl der Einsätze betrage somit rund 400 in 35 Jahren, konstatierte Chormitglied Renate Schneider in einer Laudatio stellvertretend für das Ensemble und weitere Akteure zu seiner Verabschiedung.

AdUnit urban-intext4

Als spezielle Höhepunkte nannte sie die geistlichen Abendmusiken. In all den Jahren war es Volker Ernst wichtig, das musikalische Repertoire möglichst abwechslungsreich zu gestalten – von kirchenmusikalischen Werken alter Meister bis hin zu zeitgenössischen Komponisten sowie Spirituals und Gospels.

Außerdem achtete der Chorleiter stets darauf, dass auch das regelmäßige gesellige Beisammensein nicht zu kurz kam. Erhebliche Unterstützung bei seinen langjährigen, vielfältigen und anspruchsvollen Engagements erhielt er von seiner Ehefrau Brigitte. Einhergehend wurde Volker Ernst vielseitig für seinen empathischen, ruhigen, charismatischen, freundlichen, souveränen und respektvollen Umgang mit seinen Mitmenschen sowie für seine oft humorvolle Noten enorm wertgeschätzt.

Ganz verabschieden wollte sich Volker Ernst allerdings dann doch noch nicht an diesem Konzertabend, sondern beabsichtigte, bis zur Neubesetzung der ausgeschriebenen Berufsstelle eines Kantors in den evangelischen Kirchengemeinden Lauda und Königshofen-Grünsfeld sowie Organisten in Lauda weiterhin an der Kirchenorgel aktiv zu bleiben.

Nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch musikalische Wegbegleiter trauern um Volker Ernst und werden ihn ehrend in Erinnerung bewahren.