Trainingszeiten der Jugendmannschaften

Königshofen. Beim SV Königshofen rollt der Ball mittlerweile bei fast allen Teams wieder.

Nun sind die kleinsten Fußballer des SVK, die Bambini, am Start. Corona bedingt mussten die Kids fast zwei Jahre mehr oder minder ausetzen. „Uns ist durch die Pandemie im Prinzip ein Jahrgang komplett weggebrochen, den es unbedingt aufzuholen gilt“, so SV-Jugendleiterin Daniela Neckermann.

Während den Lockdowns war ein Trainingsangebot für Neulinge nicht möglich, „doch jetzt starten wir richtig durch“, kündigt Neckermann an.

Ab Montag, 13. September, von 17 bis 17.45 Uhr in der Schulturnhalle, dürfen auch wieder die Kindergartenjahrgänge unter der Regie von Trainer Christian Rückert dem runden Leder hinterher jagen. Neuanmeldungen, wie auch bei allen anderen Jugendteams, sind an den jeweiligen Trainingstagen möglich. Selbstverständlich darf auch zunächst „hineingeschnuppert“ werden.

Für die anderen Jugendmannschaften des SV Königshofen gelten derzeit folgende Trainingszeiten: F-Jugend 1+2 (Jahrgänge 2013/2014) SV Königshofen unter Dany Neckermann, Paul Baumann und Sebastian Volkert immer freitags von 17 bis 18.30 Uhr in Königshofen. E-Jugend (Jahrgänge 2011/2012) SV Königshofen unter Mathias Günther immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr in Königshofen.

D-Jugend 1+2 (Jahrgänge 2009/2010) SV Königshofen unter Holger Übelhack, Ralf Schad, Christoph Müller und Mirco Michelbach immer dienstags und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr in Königshofen.

C-Jugend 1+2 (Jahrgänge 2007/2008) JSG Königshofen/Unterbalbach/Edelfingen unter Adrian Selke, Patrick Hainke, Heiko Oertel, Sven Siegl und Jochen Ulshöfer immer montags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr in Unterbalbach bzw. Edelfingen.

B-Jugend (Jahrgänge 2005/2006) JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach unter Christian Sack, Sven Beck und Wilhelm Lanig: immer montags und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr in Königshofen. Für die B-Jugend steht am Samstag, 11. September, bereits das erste Pokalspiel auf dem Programm. Um 14 Uhr spielt man dabei in Königshofen gegen die JSG Mittleres Taubertal. Ebenso am Samstag ist die C-Jugend um 14.30 Uhr in Unterbalbach gegen die Dorfkicker Mainschleife im Einsatz.

