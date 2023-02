Trainingsutensilien für Ghana

Königshofen. Zusammen mit der Hilfsorganisation „Adompoja Kinderhilfe in Ghana und Togo“ unterstützt der SV Königshofen ein Kinderheim in Ghana, in dem heimatlose Straßen- und Flüchtlingskinder aus Togo untergekommen sind.

Neben einer schulischen Ausbildung wird der Fußball als aktive Freizeitgestaltung im dortigen Fußball-Club „Mother of all Nations“ angeboten. Als Starthilfe wurden mehrere Trikotsätze zur Verfügung gestellt und jetzt, ganz aktuell, hat man in einer weiteren Spendenaktion die Kinder und Jugendlichen mit Unterstützung von Sportartikelhersteller Jako mit verschiedenen Trainingsutensilien (T-Shirts, Hosen, Stutzen) im Wert von über 500 Euro versorgt.

„Man kann sich nicht vorstellen, welche Freude wir den Fußball-Kids mit unserem Engagement bereiten“, so SV-Akteur Karim Moses, dessen Schwester Adisa Adams für das Kinderheim in Seduase/Ghana verantwortlich ist. Das Bild zeigt ihn mit Manuel Tiefenbach (links), Kapitän der Landesliga-Mannschaft des SVK, mit Hilfspaketen für Ghana.

Als nächsten Schritt will man die Fußball-Teams mit passendem Schuhwerk ausrüsten. Derzeit sind alle aktiven SV-ler dabei, in einer großen Sammelaktion dafür zu sorgen, dass die „Mother of all Nations“-Spieler bestens ausgerüstet dem runden Leder nachjagen können. Bild: Sven Waltert