Trainingsbetrieb startet nach den Ferien wieder

Königshofen. Der TV nimmt seinen Trainingsbetrieb wieder auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Übungsstunden im Kinder- und Jugendbereich in der TV-Halle: Montag: 15 bis 16.15 Uhr Eltern-Kind-Turnen; 16.45 bis 17.45 Uhr Mädchen ab 4. Klasse; 18 bis 19.15 Uhr Buben Gerätturnen II; 18.30 bis 20 Uhr Buben Gerätturnen I.

Dienstag: 15.30 bis 16.30 Uhr Gerätturnen III Aufbaugruppe Mädchen; 16.30 bis 18 Uhr Gerätturnen II Schüler; 17.30 bis 19 Uhr Gerätturnen I weibliche Jugend.

Mittwoch: 15.15 bis 16.30 Uhr TGW+SGW Leichtathletik; 16.30 bis 17.30 Uhr Mädchen Kiga, Beginn erst ab 29. September; 17.30 bis 18.45 Uhr Mädchen erste bis dritte Klasse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Donnerstag: 16 bis 17.30 Uhr Gerätturnen Mädchen III; 17.30 bis 19 Uhr Gerätturnen II Schüli; 18.30 bis 20 Uhr Gerätturnen I weibliche Jugend.

Freitag: 14.30 bis 15.30 Uhr Buben Kiga; 15.30 bis 16.30 Uhr SGW- Gruppe; 16.30 bis 18.15 Uhr: TGW- Gruppe (Tanz); 18.15 bis 19.30 Uhr: TGW-Gruppe (Singen-TV-Wirtschaftsraum); 18.30 bis 20 Uhr Gerätturnen Buben I/Jugend.

Samstag: 10 bis 11 Uhr Gruppe I, 9.45 bis 11.15 Uhr Gruppe II, 10.30 bis 13 Uhr Gruppe III.

Übungsstunden für den Kinder- und Jugendbereich in der Schulturnhalle/Sport-Schulgelände: Dienstag 18 bis 19 Uhr Gruppe II, 19 bis 20 Uhr Gruppe III; Donnerstag: 14.45 bis 16 Uhr Buben Vorschule, erste und zweite Klasse; 16 bis 17.15 Uhr Buben dritte bis fünfte Klasse.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sportangebot für den Erwachsenenbereich in der TV-Halle: Montag: 20.15 bis 21.30 Uhr Männergymnastik, Dienstag 19 bis 20.15 Uhr Fitness-Gym-Frauen; 20.15 bis 21.15 Uhr Männergymnastik. Mittwoch 19 bis 20 Uhr Frauengymnastik. Donnerstag 20.15 bis 21.15 Uhr Er- und Sie Fitness-Gym. Freitag 9.30 bis 10.30 Uhr Gymnastik am Vormittag; 20.15 bis 21.45 Uhr Männerfitness. Sonntag 10 bis 12 Uhr Familienturnen.

Neben Turnen, Gymnastik, Tanz und Leichtathletik bietet der TV Königshofen montags den Walking-Treff an um 18 Uhr an der Kirche an.

Ebenfalls findet mittwochs Dance-Fitness im Freien von 19 bis 20 Uhr an der Turmbergschule statt.

Der Turnverein bietet beim Messemarkt in der TV-Turnhalle an beiden Wochenenden ein „Königshöfer Messe-Essen“ an. Deshalb ist von Donnerstag, 16. September, bis einschließlich Montag, 27. September, die TV-Turnhalle für den Trainingsbetrieb gesperrt. Es wird für einige Übungsstunden ein alternatives Sportangebot bei schönem Wetter im Freien angeboten.

Neueinsteiger sind willkommen. Nähere Auskünfte gibt es unter Telefon 09343/5164 oder www.Turnverein-Koenigshofen.de oder www.TV-Koenigshofen.de im Internet.