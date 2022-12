Tom Rieger heißt der neue Schützenkönig

Königshofen. Die Mitglieder der Schützengilde Königshofen trafen sich zum Königsessen mit Proklamation der neuen Königsfamilie. Das Königsschießen fand bereits zwei Wochen vorher statt. Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr auf einen Holzadler bis sich Flügel und Stoß lösten.

Beim 43. Schuss, abgegeben durch Tom Rieger, löste sich der rechte Flügel. Beim 129. Schuss fiel der linke Flügel nach einem Schuss durch Frank Hochfeld und bereits beim 136. wurde durch Rudolf Fjellman der Stoß zum Fallen gebracht.

Oberschützenmeister Felix Rieger hatte drei Umschläge vorbereitet in denen sich die Platzierungen für Flügel beziehungsweise Stoß, befanden. Keinem der Anwesenden war im vornherein bekannt, was sich in welchem Umschlag befand.

Zuerst wurde der Zettel für den zweite Ritter geöffnet, hier befand sich der linke Flügel, womit Frank Hochfeld diesen Titel tragen darf. Anschließend wurde der Umschlag für den ersten Ritter geöffnet, hier war der Stoß versteckt und somit ging der Titel an Rudolf Fjellman.

Damit stand Tom Rieger als neuer Schützenkönig fest. Nach der Überreichung der Ketten und Anstecker durch Felix Rieger ging es an das Königsessen. sgk