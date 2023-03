Tohuwabohu in der Kleingartenkolonie

Marbach. Die Tradition hat auch die Pandemie überlebt. Nach über sechzig Jahren, in denen die Theatergruppe des Turn- und Schützenvereins Marbach jährlich zum Jahreswechsel für beste Unterhaltung auf der Bühne gesorgt hat, und nach zwei erzwungenen Jahren Unterbrechung ist die Theatergruppe derzeit intensiv dabei das Theaterspiel in Marbach wieder zu beleben. Bereits seit mehreren Wochen sind zehn Darsteller dabei, ein Theaterstück einzustudieren, welches wieder beste Unterhaltung bietet. Anders sind dabei die Termine der Aufführungen, die nicht wie gewohnt an Weihnachten beginnend über den Jahreswechsel stattfinden, sondern im Monat März mit Beginn des Frühlings.

Der Startschuss zu den insgesamt vier Aufführungen fällt dabei am Samstag, 11. März, mit Fortsetzung am Sonntag, 12.März, und weiter am darauf folgenden Wochenende. Auf der kleinen liebevoll gestalteten Bühne tobt in einer Kleingartenkolonie der „Kürbiskrieg im Sonnenhain“, ein heiterer Schwank in drei Akten von Klaus Tröbs. Was den Inhalt anbelangt, steht ein Wettbewerb um den schönsten und größten Kürbis im Mittelpunkt.

Der Gartenfreund Hans Böhmer, der sich unbedingt an dem Kürbiswettbewerb beteiligen will, sorgt für gewaltige Aufregung. Er verdächtigt seinen Freund Heiner, dass dieser ihm den Erfolg an dem Wettbewerb streitig machen will. Sein Kürbisfimmel geht so weit, dass er nicht nur seine Familie vernachlässigt und seine Gartenfreunde nervt, sondern auch nachts mit einem Gewehr Wache schiebt, um seinen Kürbis vor Attentätern zu schützen.

Pech für ihn, dass er dabei einschläft. Seltsame Dinge ereignen sich in der Nacht, welche sogar die Kriminalpolizei auf den Plan rufen. Alles und jeder wird verdächtigt. Die gesamte Kleingartenkolonie ist vor Aufregung auf den Beinen. Vorbei ist es mit dem friedlichen Miteinander.

Den Schwank auf die Bühne bringen hierbei Mechthild Weigand (Frieda Hansen, Kioskbesitzerin), Wolfgang Weigand (Hans Böhmer, Kleingärtner), Luzia Haas (Veronika Böhmer, dessen Frau), Michael Hofmann (Heiner Ludwig, Kleingärtner), Karl Helmes (Hartmut Schäffner, Kleingärtner), Joachim Schäffner (Josef Mann, Kleingärtner), Jacqueline Reinhard (Mathilde Richling, Kriminalhauptkommissarin), Ottmar Schmitt (Stefan Halm, Polizeiarzt) sowie die beiden Jungdarsteller, die ihre Bühnenpremiere feiern: Benjamin König (Bert Wolters, Einbrecher) und Theresa Weigand (Bianca Lamm, seine Komplizin).

Nach der Premiere am Samstag, 11. März, um 20 Uhr finden dann jeweils weitere Vorstellungen am Sonntag, 12. März, um 8.30 Uhr) sowie am Samstag, 18 März, um 20 Uhr und am Sonntag, 19. März, um 18.30 Uhr statt. thokö