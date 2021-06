Oberlauda. Prof. Dr. Ditmar Hilpert aus Oberlauda, Professor für Strategie/Unternehmensführung sowie Internationales Marketing an der ESB Business School in Reutlingen, wird am 18. Juni einen Vortrag bei der TEDxLondon Business School, einer der führenden Business Schools der Welt, halten. Der Vortrag ist online und beschäftigt sich mit dem Thema „Führen“.

AdUnit urban-intext1

Der Biologe und Ökonom Hilpert, wird in seinem Vortrag beide Felder, nämlich Management und Natur, miteinander verbinden. Auch seine Wurzeln in Oberlauda werden Berücksichtigung finden.

Professor Dr. Ditmar Hilpert. © Hilpert

Als einer der Ersten hatte er auf die Gefahren von Pandemien – auch wirtschaftlich – in seinen Vorlesung hingewiesen hat – und das bereits seit Mitte der 1990er Jahre. Hilpert betont, dass dies vielfach bestätigt worden sei – so vor wenigen Wochen vom Japan-Airlines Deutschland Chef, Georg Etling.

Dass er nun für die Veranstaltung der Londoner Schule als Referent eingeladen wurde, freut den gebürtigen Oberlaudaer sehr. Im Mittelpunkt des Events steht „Transformative Change“. Hilpert wird über ein ungewöhnliches Thema sprechen: „Sind Tiere die besseren Manager? – Are Animals the better Manager?“ Der Vortrag wird auf Englisch gehalten.

AdUnit urban-intext2

Hilpert ist Professor für Strategie/Unternehmensführung sowie Internationales Marketing an der ESB Reutlingen, Leiter der deutsch-amerikanischen Dual Degree Studiengänge der ESB Reutlingen sowie Gutachter bei DAAD. ana