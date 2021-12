Thorsten Schmieg übernimmt Amt von Jürgen Gruber

Oberbalbach. Die Jahreshauptversammlung der Balbachtaler Musikanten fand nicht traditionell im Gasthaus „Zum Hirschen“ statt, sondern wurde aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie in die Turnhalle, unter Berücksichtigung aller vorgeschriebenen Regelungen, verlegt.

Die Versammlung wurde durch den Vorsitzenden Jürgen Gruber eröffnet, der zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßte. Zu Beginn dankte Gruber den aktiven Musikern, insbesondere Vorstand und Ausschuss. Gruber betonte auch das Engagement der vielen freiwilligen Helfer zum Jubiläumsfest der Balbachtaler 2019. Aufgrund der Corona-Pandemie beinhaltete die Jahreshauptversammlung den Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020. Auch galt sein Dank der Stadt für die jährliche Vereinsförderung, die nicht selbstverständlich sei. Dann gedachte man der verstorbenen Mitglieder.

Die Zweite Vorsitzende Daniela Dürr blickte ausführlich auf 2019 zurück und konnte so die Versammlung noch einmal die verschiedenen Vereinsaktivitäten Revue passieren lassen. Höhepunkt des Rückblicks war neben der Faschingsveranstaltung das 50-jährige Bestehen der Balbachtaler Musikanten. Der Rückblick auf 2020 fiel aufgrund der vorherrschenden Beschränkungen mager aus.

Kassier Michael Ruf gab einen detaillierten Überblick über die monetären Ein- und Ausgaben. Er ließ dem Probenbesten, Christian Ruf, eine Anerkennung für das geleistet Engagement zukommen. Kassenprüfer Udo Weiland bestätigte die tadellose Buchführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Dann stand der wohl wichtigste Punkt der Versammlung, die Wahl des Vorstands, auf dem Programm. Gruber nutze die Gelegenheit, auf das Erreichte zurückzublicken und bedankte sich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen und bei den Vorstandsmitgliedern für die stets einwandfreie und kollegiale Zusammenarbeit.

Ortsvorsteherin Monika Noorlander fungierte als Wahlleiterin. Neuer Vorsitzender ist Thorsten Schmieg, Zweite Vorsitzende bleibt Daniela Dürr, Schriftführer ist Paul Retzbach, Kassier Michael Ruf, Kassenprüfer Andreas Markert und Udo Weiland.

Schriftführer und neuer Vorsitzender Thorsten Schmieg gab einen kurzen Abriss über die anstehenden Termine im kommenden Vereinsjahr. Trotz Pandemie bestehen bereits optimistische regionale, als auch überregionale Anfragen für einige Feste. Ein besonderer Höhepunkt wird hier der Besuch der Partnergemeinde Gschaidt in Niederösterreich im Mai 2022 sein. Dann wurden der geplante Ablauf des Besuchs der Partnergemeinde in Niederösterreich und die in den Startlöchern stehende Jugendausbildung angesprochen. Bei Interesse bzgl. der Jugendausbildung, freuen sich die Balbachtaler über die Kontaktaufnahme über balbachtaler.musikanten@gmail.com.

Bevor Schmieg die Versammlung beschloss, wurde dem scheidenden Vorsitzenden Jürgen Gruber für seine 14-jährige Tätigkeit an der Spitze der Balbachtaler Dank und Anerkennung gezollt. Daniela Dürr ließ die Jahre Revue passieren und dankte Gruber und seiner „persönlichen“ Assistenz und Vorstandsfrau, seiner Frau Manuela Gruber, für das unermüdliche Engagement. Die Versammlung bestätigte dies mit standing ovations. Insgesamt bestritt Gruber mit den Balbachtalern in 14 Jahren mehr als 400 Veranstaltungen, Abendauftritte und Ständchen. Neben dem überregionalen Erfolg ist auch die erfolgreiche Jugendausbildung und Integration der „Jungen Wilden“ in die Balbachtaler ein Meilenstein, den Gruber mit dem Verein möglich machte. pm

