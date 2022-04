Thema Klimaschutz mit klarer Zielvorgabe positiv besetzen

Gerlachsheim. 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich vor kurzem in der Weinlese in Gerlachsheim – analog und digital – versammelt, um einen Klimaarbeitskreis für Lauda-Königshofen aus der Taufe zu heben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitinitiatorin Christina Sack machte zu Beginn deutlich, dass sich der Arbeitskreis als parteiunabhängiger Zusammenschluss versteht, der allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht, denen das Thema Klimaschutz am Herzen liegt und die dieses in Lauda-Königshofen voranbringen wollen.

In einer Vorstellungsrunde legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Sorgen, Beweggründe und Ziele dar. „Tun“, „machen“, „aktiv werden“ waren die am häufigsten genannten Gründe. Auch das Thema Klimaschutz positiv zu besetzen, die Stadt/den Gemeinderat zum Handeln zu bewegen sowie sich mit anderen Gruppen zu vernetzen, wurden genannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In einem Impulsvortrag blickte Initiator Armin Hambrecht anschließend auf die klimatischen Entwicklungen im Main-Tauber-Kreis, stellte Zielsetzungen und mögliche Handlungsfelder vor.

Zu Beginn machte Hambrecht deutlich, dass es nicht darum gehe, den Planeten zu retten, sondern „uns selbst“. Dies müsse deutlicher herausgestellt werden. Und er hatte auch eine klare Botschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „In den Bereichen, in denen die ökologischen Grenzen noch nicht überschritten sind, kann es besser werden, wenn wir etwas tun.“ An der Temperaturentwicklung könne man deutlich die zunehmenden Extreme sehen, auch im Main-Tauber-Kreis sei dies klar belegt.

Anschließend stellte Hambrecht die verschiedenen Zielsetzungen zur Co2-Reduktion – weltweilt bis auf Landkreisebene – vor. Für Lauda-Königshofen fehle eine solche Zielsetzung leider. „Dies ist schlecht. Denn nur wer eine Zielsetzung hat und diese auch regelmäßig überprüft, weiß, ob er sich in die richtige Richtung bewegt“, machte er deutlich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hambrecht ging auf die Herausforderungen im Bereich Strom, Verkehr und Wärme ein. Für Lauda-Königshofen belegten Zahlen des Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2018, dass die größten Emissionen im Verkehrsbereich entstehen (38 000 t/Jahr CO2 äquivalent), gefolgt vom Wärmebereich (26 000 t/Jahr CO2 äquivalent).

An Erzeugungsanlagen stünden aktuell (März 2022) vier Windkraftanlagen im Stadtgebiet, die 16 910 MWh Strom erzeugten sowie 785 Photovoltaikanlagen, die eine fast gleich große Energiemenge liefern. Acht Wasserkraftwerke im Stadtgebiet erzeugen rund ein MWh Strom je Jahr, 102 Speicher haben zusammen eine Kapazität von 0,5 MWh.

Schließlich ging es darum, welche Handlungsmöglichkeiten in Lauda-Königshofen bestehen. Hambrecht stellte die Möglichkeiten von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden vor, nannte die Erstellung eines Klimaschutzkonzept mit Ermittlung des Status quo und klarer Zielsetzung. Weiter brachte er die Möglichkeit, den Klimanotstand auszurufen ins Spiel und regte für den Arbeitskreis an, bei der Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen, zum Beispiel durch Öffentlichkeitsarbeit, Beratungsaufgaben oder die Einführung eines Klima-Talers.

Zum Abschluss hatte Hambrecht ein paar ermutigende Botschaften für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer parat. „Die Forschung zeigt, dass man nur 15 Prozent der Bevölkerung braucht, um eine ganze Gesellschaft zum Umdenken zu bringen“, machte er deutlich, dass Veränderung durchaus möglich ist.

Für den Klimaarbeitskreis sei klar, dass man keine Zeit mehr habe, die Umstellung allerdings dauern werde. „Klar ist, dass nur wir handeln können, es gibt keinen anderen, der das für uns tut. Wenn wir handeln, können wir ein besseres Leben haben“, beendete Hambrecht seinen Vortrag.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass schnell gehandelt werden muss. Darüber hinaus soll der Arbeitskreis auch als Diskussionsort dienen.

Das nächste Treffen findet am Dienstag, 26. April um 19.30 Uhr in der Weinlese Gerlachsheim statt. Auch eine digitale Teilnahme ist möglich. Interessenten können sich bei Christina Sack (ChristinaSack@web.de, 09343/7089392) melden.