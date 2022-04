Theaterstück mit einigem Lokalkolorit aufgepeppt

Unterbalbach. „Endlich mal wieder Bälmer Theater“ hieß es nun in Unterbalbach. Nach zweijähriger Corona bedingter Zwangspause bot die lokale Theatergruppe wieder beste Unterhaltung. In diesem Jahr präsentierte das Ensemble in der gut bis sehr gut besuchten Balbachhalle die Komödie „Ein genial verrückter Coup“ von Martina Röhrich.

Die zahlreichen Besucher kamen bei dieser erfrischend turbulenten Kriminalkomödie allemal auf ihre Kosten. „Wir haben verrückte Zeiten – was liegt da näher als auch ein Theaterstück zu spielen, das in einer Psychiatrieklinik handelt“, hatte das Team nebst Hauptorganisator Bernd Kramer bereits im Vorfeld angekündigt. Kramer, der auch als Bühnenakteur mitwirkte, bekräftigte dies in seiner zusätzlichen Rolle als Moderator bei der jeweiligen Begrüßung des zahlreich erschienenen Publikums.

Die Gaunerkomödie drehte sich um einen eigentlich genial verrückten Coup, den Rudolph Mooshauser (Bernd Kramer) sowie das geschiedene Ehepaar Carmen Sauer (Martina Hofmann) und Klaus Finke (Marcel Hahn) gemeinsam vorhatten: Das Gangstertrio „mietete“ sich, unter dem Vorwand verrückt zu sein, in einer psychiatrischen Klinik ein. Rudolph versuchte die Rolle des legendären Modezaren Rudolph Mooshammer zu mimen, während sich Carmen vermeintlich von Außerirdischen verfolgt fühlte. Klaus gab vor, Don Quichotte zu sein, der auf der Suche nach seiner Dulcinea sei. Und das alles mit dem Ziel, unbemerkt den Juwelier Richard Dollinger (Sabine Korb), der direkt neben der Klinik sein Geschäft hatte, auszurauben. Auch die 800-Jahr-Feier der Gemeinde schien dem gaunerischen Trio bei seinen Plänen gelegen zu kommen, schließlich hätte man dadurch am Abend unbemerkt Dynamit beim benachbarten Anwesen zünden können, während gleichzeitig ein Feuerwerk bei dem Jubiläumstheaterdrama „Die brennende Burg“ stattfinden würde.

Rudolphs Tochter Katarina (Corinna Dörr) versorgte die drei mit Informationen, ohne dass sie ahnten, dass der engagierte Polizist Alexander Bachmann (Tobias Fuchs) ihnen auf der Spur war. Hausmeister Ernst Schmitt (Christoph Schwantes) hingegen beschäftigte sich eher damit, mit der Stationsärztin Dr. Anita Neumeyer (Brigitte Garreis) anzubandeln zu können. Außerdem sorgten Putzfrau Svetlana (Corinna Dörr in einer Doppelrolle), die junge Ärztin Daisy Winkler (Karin Schewen) und die resolute Krankenschwester Ines (Maria Horray) für einen wahrlich nicht alltäglichen Klinikablauf. Die rasanten Geschehnisse fanden ihren Höhepunkt, als es noch zu einem Wasserrohrbruch kam – aber am Ende ging doch alles gut aus.

Zu dem Erfolg der Saison des Bälmer Theaters trug zudem erneut Regisseurin Monika Schumann bei. Die studierte Sozialpädagogin mit Schwerpunkt Theaterpädagogik aus Königshofen verlieh den Inszenierungen mit ihrer Erfahrung den abrundenden Schliff. Garniert mit Lokalkolorit und anderen eigens hinzugefügten Pointen vermochte die Laienspielgruppe diese turbulente Gaunerkomödie sehr gelungen und hoch unterhaltsam auf der Bühne in der Balbachhalle zu präsentieren. Dies belegte auch der lange stürmische Applaus inklusive stehende Ovationen des begeisterten Publikums bei allen drei Vorstellungen.

Anschließend dankte Bernd Kramer im Namen des gesamten Ensembles allen Helfern für deren engagierte Unterstützung. Aufgrund der abermals durchwegs positiven Resonanzen und Besucherzahlen kündigte der Sprecher an, dass das Bälmer Theater weiter fortgesetzt werde – und vielleicht sogar schon im nächsten Jahr mit erneuten Aufführungen.

