Testpflicht bei Eintritt entfällt

Lauda-Königshofen. Die Sommersaison hat im Terrassenfreibad Lauda-Königshofen begonnen. Das Bäderteam freut sich, dass der Saisonstart aufgrund niedriger Inzidenz ganz unkompliziert abläuft. Das Motto lautet: Kommen, Kontaktformular ausfüllen und schon kann das Badevergnügen beginnen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen und Saison-, Familien- und Zehnerkarten sind zu den Öffnungszeiten des Bades (täglich von 12 bis 20 Uhr) an der Badkasse erhältlich (nur Barzahlung möglich). Wer vor Ort Zeit sparen möchte, kann das Kontaktformular schon vorab online auf www.lauda-koenigshofen.de/freibad herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt beim Bäderteam abgeben.

Sinkt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgende Tage unter 35, tritt am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden eine Lockerung in Kraft, so dass dann die Nachweispflicht und der damit einhergehende Zutritt nur für Getestete/Geimpfte/Genesene entfällt. Diese Regelung wird erst zurückgenommen, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt.