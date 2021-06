Tennisspielgemeinschaft Lauda-Gerlachsheim-Unterbalbach legt einen gelungenen Start in die Saison hin

Lauda. Verspätet begann die Medenrunde für die Herren 65 der Tennisspielgemeinschaft Lauda/Gerlachsheim/Unterbalbach. In ihren ersten Heimspiel waren die Tennisfreunde Schriesheim zu Gast und sorgten für spannende Begegnungen auf der Tennisanlage des TC RW Lauda. Es ging heiß her – das lag nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen, die viel abverlangten.

AdUnit urban-intext1

In der ersten Runde musste Kuno Bamberger einen Satz abgeben, fand aber i zu alter Stärke zurück, gewann 6:2 und blieb im Tiebreak gegen Willi Ortlipp 10:5 siegreich. Kapitän Wilfried Weniger gewann den ersten Satz 6:1, verlor den zweiten gegen Arno Bernauer 6:7 und auch den Tiebreak. Deutlich verlor Dieter Dornseif gegen Peter Rembold 1:6, 3:6.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Auf die Siegerstraße brachten die Spieler der zweiten Runde ihre Mannschaft. Friedhelm Kleist gewann gegen Winfried Vachter 6:1, 6:3, Klaus Slomka besiegte seinen Gegner Richard Kraft 6:4, 7:5. Klaus Klingberg bewies kämpferische Qualitäten, gewann den ersten Satz nach 1:4-Rückstand 7:5 und musste im zweiten Satz nach 4:1-Führung den Ausgleich hinnehmen, um mit 6:4 gegen Dieter Fuhrer siegreich zu bleiben.

Mit von 4:2 begannen die Doppel. Friedhelm Kleist und Klaus Slomka gewannen 6:1, 6:2. Kuno Bamberger und Klaus Klingber siegten 6:0, 7:5. Im dritten Doppel gaben Franz Broens und Alfred Schleicher alles und holten die Punkte beim 7:5, 7:6-Erfolg zum 7:2. dido

AdUnit urban-intext2