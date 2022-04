Temporeicher „Zirkus Berlin“

Unterschüpf/Königshofen. Der Berliner Kabarettist Arnulf Rating ist am Samstag, 23. April um 20.30 Uhr Gast in der Kulturkirche Unterschüpf. Die Veranstaltung des Kulturschock Königshofen findet in Zusammenarbeit mit der Kulturkirche Schüpfer Grund statt, sozusagen „Kulturkirche meets Kulturschock“. Einlass ist ab 19.30 Uhr.Arnulf Rating stellt sein neues Programm vor: Zirkus Berlin. Eine neue Zeit ist angebrochen und zieht alle in ihren Bann. Berlin ist wieder das Zentrum. Hier spielt die Musik. Party ist angesagt. Es ist der Algorithmus, wo jeder mit muss. Die Stimmung steigt. Die Mieten auch. In den Clubs und an der Börse geht es rund. Geld ist doch da, es wird einfach nachgedruckt. Und gefeiert bis zum Abwinken.

Das Karussell dreht sich: Zirkus Berlin. Es sind goldene Zwanziger Jahre. Es geht heiß her. Aber: Geschichte wiederholt sich nicht. Es sei denn als Farce. Sollen man etwas ändern?

Arnulf Rating nimmt den Zuhörer mit auf seinem Parforceritt durch die Manege. Brillant und mit Tempo geht es durch das pralle Leben. Er kennt sich aus. Schließlich lebt er seit Jahren mittendrin. Der letzte der legendären drei Tornados, der auf der Bühne überlebt hat. Sein Maßstab ist der gleiche wie damals: Unterhaltung mit Haltung. Gerade, wenn es stürmisch wird.

