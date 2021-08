Die Mobilfunk-Versorgung im Main-Tauber-Kreis ist besser. Die Telekom habe dafür in den vergangenen drei Monaten einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Durch den Ausbau verbessere sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis. Insgesamt stehe damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem werde auch der Empfang in Gebäuden besser.

