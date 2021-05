Teil der Würzburger Straße in Gerlachsheim gesperrt

Gerlachsheim. Gesperrt ist derzeit ein Stück der Würzburger Straße in Gerlachsheim. Im Bereich zwischen der Einfahrt Mühlenhof und der Reiferscheidstraße klafft ein tiefes Loch. Der Grund: Wasserleitungen und Kanal werden getauscht.

Im Rahmen der Erschließung im Gewerbegebiet „Pfützenäcker“ muss die Kanalisation in der Würzburger Straße und danach parallel zur L 511 im Feldweg Richtung Grünsfeld aufdimensioniert werden. Dies ist mit Konrad Bau geregelt und wird zu deren Kosten ausgeführt. So hatte es der Gemeinderat beschlossen. Die Arbeiten sind in der Zwischenzeit angelaufen. Weil auch die dortige Wasserleitung, die noch aus der Entstehungszeit der Wasserversorgung um 1910 stammt, marode ist, soll sie im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls erneuert werden. Ihren Nutzen als Pumpleitung von der Quelle „Seewiesen“ hat sie bereits seit Jahren verloren. Zudem liegt die Leitung teilweise auf Privatgrund. Auch die vorhandenen Hausanschlüsse werden getauscht. Rund 80 000 Euro wurden für die Maßnahme im Haushalt eingestellt. dib