Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ von Rothenburg ob der Tauber bis nach Freudenberg am Main ruft zu den 14. Taubertäler Wandertagen von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Oktober auf. In 13 Orten werden 21 geführte Wanderungen angeboten. Hierbei wechseln sich Informationen zur Natur und zur Kultur in interessanten Dialogen ab.

Auch rund um Lauda-Königshofen werden die

...