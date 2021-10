Tankstellenräuber von Lauda zu sieben Jahren verurteilt

Lauda/Mosbach. Ein 34-Jähriger, der am 24. April zusammen mit einem Komplizen die Herm-Tankstelle in Lauda überfallen hat, wurde am Montag vom Landgericht Mosbach wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit schwerem Raub sowie wegen einer weiteren Straftat zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Verfahren gegen seinen erst 17-jährigen Mittäter wurde in der Sitzung am Montag abgekoppelt und vertagt. Hier soll zunächst noch ein Gutachten erstellt werden. Beide Angeklagten zeigten sich vor Gericht vollumfänglich geständig.

