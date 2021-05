Lauda. Der 16-Jährige wird beschuldigt, am 24. April in den Abendstunden die Tankstelle zusammen mit einem Komplizen überfallen zu haben. Die beiden Männer erbeuteten 1000 Euro Bargeld und Zigaretten. Nachdem Anfang Mai ein 34-jähriger Täter festgenommen wurde, führte die Spur der Ermittler nun zu dem 16-Jährigen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt.

