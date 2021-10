Das Landgericht Mosbach hat am Montag einen 34-Jährigen (weißer Pullover, hier verdeckt durch seinen Anwalt) wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit schwerem Raub sowie einer weiteren Straftat zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Der Mann hatte zuvor gestanden, im April zusammen mit einem Komplizen die Herm-Tankstelle in Lauda überfallen zu haben. Das Verfahren gegen den 17-jährigen Mittäter wurde vertagt.

© Fabian Greulich