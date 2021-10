Tankstellen-Räuber vor Gericht

Lauda. Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung stehen an Montag zwei Männer vor Gericht. Den beiden Angeklagten – einem 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen und einem 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen – liegt zur Last, sie hätten am 24. April eine Tankstelle in Lauda überfallen, einen Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer bedroht und Geld und Waren im Wert von rund 2300 Euro erbeutet (wir berichteten).

Die Verhandlung beginnt am Montag, 18. Oktober, um 9.30 Uhr vor der 1. Großen Jugendkammer am Landgericht Mosbach.

Geladen sind zu dieser Verhandlung unter anderem acht Zeugen und ein psychiatrischer Sachverständiger.

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist die Anzahl der Zuschauerplätze reduziert. Zuschauer im Saal müssen eine selbst mitgebrachte medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) tragen. Die Verhandlung ist öffentlich anberaumt. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß den gesetzlichen Regelungen ist möglich, heißt es in der Information des Landgerichts.

