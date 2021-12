Tanja Garreis leitet Bereich Ausbildung

Lauda-Königshofen. Bei der Ortsversammlung des Malteser Hilfsdienstes Lauda-Königshofen wurde Tanja Garreis zur Leiterin des Bereiches Ausbildung berufen. Die Malteser bieten Erste Hilfe-Grundkurse, Erste Hilfe-Fortbildungen, Erste Hilfe am Kind und zielgruppenspezifische Kurse an und sind in der Ausbildung von Schulsanitätern tätig. Tanja Garreis wird die Lehrgänge planen, die Einsätze der Ausbilder koordinieren und sich um das Material kümmern. Weiterhin ist sie für die Aus- und Weiterbildung der Ausbilder zuständig und ist als langjährige Ausbilderin bei Fragen und Umsetzung der Vorgaben seitens der Diözese eine perfekte Ansprechpartnerin. Diözesanleiter Baron von Mentzingen überreichte ihr die Berufungsurkunde, verbunden mit dem Dank zur Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe und wünschte ihr viel Freude bei diesem Dienst. pm

