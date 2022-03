Tageseltern aus purer Leidenschaft

Die gute und vor allem flexible Betreuung des Nachwuchses ist für viele Eltern ein wichtiger Faktor. Die Großtagespflege „Leuchtturm“ von Familie Fleckenstein ist die einzige Möglichkeit einer Betreuung quasi rund um die Uhr.

Lauda. Es ist Ruhe eingekehrt im Haus von Marion und Andreas Fleckenstein. Die beiden Erwachsenen sitzen am Tisch und haben gerade das Abendbrot für den kleinen Felix (Name von der Redaktion geändert) vorbereitet. Der Zweijährige isst mit großem Genuss. Eigentlich würde er gerne noch ein bisschen toben im angrenzenden Spielzimmer. Doch in Kürze kommt seine Mama vorbei, um den Knirps abzuholen. Die Mutter ist froh um die ungewöhnlichen Betreuungszeiten, die im „Leuchtturm“ angeboten werden. Sie hat als Arzthelferin teilweise Arbeitszeiten bis nach 19 Uhr. Eine Kinderkrippe wäre für die junge Mutter also keine Alternative.

Hintergrund: Tagespflege



Die Tagespflege regelt im Main-Tauber-Kreis der Tageselternverein. Er ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII. Angeboten werden verschiedene Betreuungsformen: Im Haushalt der Tagesmutter/des Tagesvaters betreuen die Tagespflegepersonen auf selbstständiger Basis bis zu fünf Tageskinder im Alter von 0 bis 14 Jahren im eigenen Haushalt. Möglich ist auch die Kindertagespflege im Haushalt der Eltern. Dabei können bis zu fünf Tageskinder im Alter von 0 bis 14 Jahren im Haushalt der Eltern betreut werden. Bei der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen und der Großtagespflege betreuen Tagesmütter/-väter in Räumlichkeiten, welche ausschließlich für die Kindertagespflege genutzt werden. Schließen sich mindestens zwei Tagesmütter/Tagesväter zusammen, können sie bis zu sieben Kinder zeitgleich betreuen. Hat mindestens eine Tagespflegeperson eine staatlich anerkannte pädagogische Ausbildung (etwa als Erzieherin), können neun Kinder zeitgleich und bis zu zwölf Kinder bei zeitlicher Aufteilung der Plätze betreut werden (Großtagespflege), heißt es auf der Internetseite des Tageselternvereins. Die Betreuungszeiten richten sich nach dem persönlichen Bedarf, der in der Regel im engen Zusammenhang mit den Arbeitszeiten der Eltern steht. Auch Randzeitenbetreuung (vor/nach Öffnungszeiten von Kindergarten oder Schule; Schichtarbeit; Wochenende) sind möglich. Für die Betreuung in der Großtagespflege haben Marion und Andreas Fleckenstein eine Fortbildung über 160 Stunden als Tagespflegekraft und Marion Fleckenstein weitere 320 Stunden als Fachkraft für Kleinkindpädagogik absolviert. Zusätzlich machen beide derzeit einen vom Land initiierten und finanzierten Kurs für Sprachförderkräfte über insgesamt 18 Monate.

Bei Marion und Andreas Fleckenstein ist immer Leben im Haus. „Ohne würde ich das auch gar nicht wollen“, lacht Marion Fleckenstein, selbst achtfache Mutter. Und sie weiß: „Jede Frau und jede Familie braucht ein anderes Angebot.“ Über einen Kamm scheren könne man die Bedürfnisse nicht. Deshalb hat sie sich 1997 entschieden, in der Tagespflege den Familien passgenaue Möglichkeiten zu bieten. Bereits fünf Jahre zuvor startete sie mit der Kinderbetreuung, in die in der Zwischenzeit auch ihr Mann Andreas als Ergotherapeut eingestiegen ist. Gemeinsam haben sie das „Projekt Leuchtturm“ als Großtagespflege in eigenen Räumen ins Leben gerufen.

Neues Spielzimmer angebaut

Das Erdgeschoss ihres Wohnhauses gehört den kleinen Besuchern. Das neue Spielzimmer hat es dem Blondschopf Felix besonders angetan. Eine Rutsche, riesige Bausteine aus Karton und natürlich viel Platz sorgen für ein Strahlen und Juchzen, wenn er herum saust. Eine Kuschelecke darf auch nicht fehlen. Daneben der kleine Ruheraum mit sieben Bettchen. Für ihre größeren Gäste haben die Fleckensteins ein eigenes Zimmer eingerichtet. Spiele, Bücher, Mal- und Bastelutensilien und auch eine Möglichkeit für Hausaufgaben gibt es da. Im Hausflur hängen Jacken und stehen Gummistiefel und viele kleine Schuhpaare. Zwei Außenspielplätze gehören auch dazu. Wie ein kleiner Kindergarten mit Familienanschluss, denkt man unwillkürlich. Und so verstehen die Fleckensteins auch ihre Aufgabe: Den Kindern ein Gefühl wie zu Hause geben. Dabei wird nicht auf die Uhr geschaut, wann der Knirps nun abgeholt wird.

Nach und nach setzte sich bei Marion Fleckenstein die Idee durch, eine Betreuung quasi 24 Stunden an sieben Tagen anzubieten. Und der Bedarf gibt ihr Recht. „Es gibt so viele Eltern, die keine 08/15-Arbeitszeiten haben, etwa in der Pflege, in medizinischen Berufen, in der Schichtarbeit oder auch im Baugewerbe“, gibt die Tagesmutter zu bedenken. „Auch deren Kinder haben ein Recht auf Betreuung.“ Das galt für das Paar ganz besonders in der Corona-Pandemie. Denn viele Eltern seien in systemrelevanten Berufen beschäftigt. Eine Schließung sei also nicht in Erwägung gezogen worden.

Für diese Eltern wollen die Fleckensteins eine Anlaufstelle bieten. „Normal sind daher auch Betreuungszeiten bis 22 Uhr.“ Deshalb sind die Pflegenden genauso flexibel wie ihr Klientel. Da kann es auch schon passieren, dass sie morgens um 5 Uhr ein Kind in Empfang nehmen, weil die Mutter zur Arbeit oder am Wochenende für eine Kollegin einspringen muss. Eine Dreijährige verbringt deshalb oft ihre Wochenenden im Haus Fleckenstein, weil die Mutter bis tief in die Nacht arbeitet. „Da reißt man das Kind nicht aus dem Schlaf“, ist die Einstellung der Tageseltern. Dass man auch als Mama oder Papa angesprochen wird, sei dabei keine Seltenheit.

Schönster Beruf überhaupt

„Wir sind schon für 2023 fast ausgebucht. Es gibt häufig Anmeldungen, bevor die Kinder geboren sind“, sagt die Tagesmutter aus Leidenschaft. Denn die Eltern hätten die Sorge, keinen Betreuungsplatz zu erhalten. „Für eine ganz kurzfristige Betreuung, etwa durch Zuzug einer Familie, gibt es auch Notplätze, bis ein langfristiger Platz frei wird.“

Bis zu 15 Plätze weißt die Pflegeerlaubnis durch das Jugendamt für die Großtagespflege aus. Doch mehr als sieben Kinder dürfen nicht gleichzeitig kommen. „In Stoßzeiten ist das oft schwierig“, sagt die 51-Jährige. Rund 50 Kinder hat die Familie mittlerweile betreut. Mit dem Geschwisterpaar, mit dem Marion Fleckenstein 1997 den Grundstein für die Passion gelegt hat, ist die Familie übrigens noch immer befreundet.

Dass sie den schönsten aller Berufe hat, daran lässt die Tagesmutter keinen Zweifel. „Was kann es Tolleres geben, als sich mit der Bildung und Erziehung der Kinder zu beschäftigen“, ergänzt der 52-jährige gelernte Ergotherapeut. Und die Beschäftigung läuft wie in einer pädagogischen Einrichtung nach einem Tages- und Wochenplan ab. Es wird gemalt, gebastelt, gebacken. Montags steht aber vor allem Vorlesen auf dem Programm. Besonders beliebt bei den Kleinen seien die Spaziergänge raus in die Natur oder zum Spielplatz, erzählen die Tageseltern. Mitmachen dürfen die Kleinen auch beim Kochen – Gemüse schnippeln inklusive – was nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern auch die Sensorik fördert. „Das Essen soll schmecken und die Kinder lernen, dass Mahlzeiten nicht aus der Tüte kommen.“ Dass ihre kleinen Gäste vieles probieren, was sie zuhause verschmähen, freut das Paar sehr.

Zeit mit den Kindern, den eigenen, aber auch den kleinen Gästen zu verbringen, ist für das Ehepaar Fleckenstein wertvoll. „Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus und zeigt, was es braucht. Darauf muss man hören“, sagt Andreas Fleckenstein. Denn: „Auch Kinder wollen Qualitätszeit und nicht permanent bespaßt werden.“

Teil der Großfamilie ist auch Hündin Leni. Die Dalmatiner-Dame ist mehr als nur ein Schmusetier. Sie beschützt ihre zweibeinigen kleinen Freunde und schaut immer gern zum Streicheln vorbei. Leni habe aber auch eine besondere Ausstrahlung auf einen geistig behinderten Jungen, der betreut wird: Der Hund habe bewirkt, dass der jetzt Sechsjährige zu sprechen beginne.

Bereut haben die Fleckensteins den Schritt in die Selbstständigkeit als Tageseltern noch nie. Obwohl die Bürokratie immer mehr zunehme. Reich werde man davon nicht, sagen die beiden, die gerade ihr Haus mit einem Anbau erweitert haben – aus eigener Tasche. Trotzdem wollen sie nichts anderes mehr machen. „Wir können mit Kindern.“ Sie wünschen sich, dass die Anerkennung von Tageseltern steigt, auch in finanzieller Hinsicht, und das Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren im Kreis ausgebaut wird. Sie sehen sich als Ergänzung zu Krippe und Kita. In ihren Augen laufe das System der Tagesbetreuung noch nicht optimal.

„Wir wollen mit den Kindern arbeiten“, sagen die Tagespflegepersonen – ob Babys, Kita-Kinder oder auch Teenager, die auch noch gerne vorbeischauen. „Die Kinder dürfen so lange bleiben, wie sie wollen.“ Für die Eltern ist diese Entlastung schier unbezahlbar.