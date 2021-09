Tabakanbau war im Taubertal bis 1960 üblich

Königshofen. Manche Bauern sicherten sich dadurch einen guten Verdienst. Der Autor selbst kennt noch die Äcker Richtung Äckerlesmühle oder in Richtung Unterbalbach, ebenso in der Vorstadt. Auch Freizeitgärtnern war es erlaubt, Tabak für den Eigenbedarf zu pflanzen.

Im Alter von fünf Jahren hat der Autor hautnah auf dem elterlichen Bauernhof mitbekommen, wie jeweils zehn pro Hand geerntete Tabakblätter erst sortiert und dann an 30 Zentimeter langen Nadeln aufgefädelt, gebündelt und zum Trocknen aufgehängt wurden. In einigen Königshöfer Scheuern sind heute noch die vielen dicken Nägel an den Deckenbalken als Zeuge davon zu sehen.

Nach ein paar Wochen Trocknen brachten die Bauern den Tabak zum Platz vor dem Milchhäusle und Gode, dem „Ploo“. Großhändler wogen und kauften ihn auf. Auf der „Mess“ wurde der Erlös dann gleich wieder ausgegeben.

Das Anbauen war sehr arbeitsintensiv und erforderte zudem noch einen riesigen bürokratischen Aufwand, denn das Landwirtschaftsamt musste alles erst genehmigen.

Für Königshofen wurde von der badischen Regierung 1953 ein 3,5 Hektar großes Anbaukontingent festgesetzt, das entspricht fast fünf Fußballfeldern. Diese Fläche musste unter den Bauern jeweils für ein Jahr aufgeteilt werden. Ein örtlicher Pflanzerausschuss, bestehend aus Bürgermeister und bis zu vier Pflanzern aus dem „Tabakbauverein“, hatte das Vorschlagsrecht. „Altpflanzer“, die in den vorangegangenen drei Jahren Tabak angebaut hatten, sollten ihre bisherige Fläche erhalten, wenn die Qualität gut war.

Nach dieser Genehmigung vermaß ein Bezirkszollkommissar aus Lauda die Äcker. Über die städtische „Ortsrufanlage“ erfuhren die Bauern von diesem wichtigen Termin. Aktenmäßig erhalten ist eine solche Prüfung vom 16. Juli 1959, 8 Uhr. Auf dem jeweiligen Grundstück musste auf einer Tafel aus Blech oder Holz in gut lesbarer und unverwischbarer Schrift Name, Wohnort und Flächengröße angegeben werden. War sie nicht angebracht, musste der Bauer laut Verordnung eine Strafe bezahlen.

In einer Königshöfer Verwaltungsakte „Zur Sicherung der Ernährung“ aus dem gleichen Jahr ist zu lesen: Von den insgesamt elf gemeldeten Tabakanbauern war Emma Schad flächenmäßig die größte (elf Ar und 165 Kilogramm Ertrag), an zweiter Stelle stand des Autors Vater August Schäffner (9,5 Ar und 190 Kilogramm Ertrag), danach kam Karl Mohr (8,4 Ar und 165 Kilogramm Ertrag).

Für „eigenen Hausbedarf“

Auch die Hobbypflanzer des Jahres 1952, die „eigenen Hausbedarf“ anmeldeten, registrierte das Bürgermeisteramt zum Beispiel Josef Holler (70 Tabakpflanzen auf 25 Quadratmeter) oder Martin Fürst (99 Tabakpflanzen auf 35 Quadratmeter). Ein besonders schlauer Bauer hat inmitten seines riesigen Getreidefelds für andere unsichtbar, versteckt und illegal ein wenig Tabak angebaut.

1953 musste das Durcheinander so groß gewesen sein, dass das Regierungspräsidium Karlsruhe schriftlich anwies: Alle Anbauflächen müssen genutzt werden, da „sonst Gefahr besteht, dass starke Interessenten von außerhalb Badens diese Flächen übernehmen, die dann endgültig verloren wären.“

Im Oktober 1960 kam es zur Katastrophe. Die Blauschimmelpandemie beendete den Tabakanbau in Königshofen. Alle Pflanzenrückstände auf den Feldern und die auf den Wiesen ausgebrachten Stängel mussten unverzüglich vernichtet und untergepflügt werden, so dass sie keine Ansteckungsgefahr bildete. Es genügte ausdrücklich nicht, die Rückstände auf Mist- oder Komposthaufen zu werfen. Für diese Totalschäden gewährte das Land im gleichen Jahr eine Soforthilfe für die Bauern.

Auch ohne Tabakanbau blieb Königshofen mit 2975 Hühnern, 501 Schweinen, 216 Kühen, 165 Gänsen, 155 Jungrindern, 103 Enten, 26 Pferden und 37 Bienenvölkern (1955) fest bäuerlich geprägt. Seit 1960 wächst kein Tabak mehr in Königshofen, was aber nicht ganz so schlimm ist, denn wegen der enormen gesundheitlichen Folgeschäden, der vielen Nichtraucherbereiche und Rauchverbote geht der Konsum sowieso zurück.