SV Königshofen startet  spontane Hilfsaktion für die Ukraine

Königshofen. Mit einer spontanen, von der Jugendabteilung initiierten Spendenaktion, hat der SV Königshofen einen Hilfskonvoi für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine unterstützt. Beteiligt an diesem Engagement waren alle Teams des SVK.

Hilferuf einer F-Jugend-Mutter

„Wir wachen auf, und es herrscht Krieg in Europa. Nicht weit weg von uns, ganz nah. Kaum vorstellbar. In den letzten Tagen und Nächten fliehen tausende von Menschen. Viel tun können wir leider nicht. Aber jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass Leid zu mindestens ein wenig zu lindern. Ich schicke Euch eine Liste von Sachen, die benötigt werden, die ich sammle und dann weiter leite.“ Diesen Hilfeaufruf stellte in der vergangenen Woche eine aus der Ukraine stammende F-Jugend-Mutter in die WhatsApp Gruppe des Teams.

Der SV Königshofen sammelte Hilfsgüter für die Ukraine. © SV Königshofen

SV-Jugendleiterin Daniela Neckermann leitete die Nachricht an alle Gruppen im Verein weiter und innerhalb weniger Tage entwickelte sich dieser Aufruf zu einem Selbstläufer. Schnell waren für die Menschen in der Ukraine wichtige Dinge, wie zum Beispiel original verpackte Taschenlampen, Batterien sowie medizinische Produkte und Verbandsmaterial im Wert von rund 500 Euro zusammengekommen. Des Weiteren wurden viele fast neuwertige Kleidungsstücke gespendet, wie Jacken, Pullover, Hosen, aber auch vor allem dringend benötigte Iso-Matten.

Gespendete Sachen für Rivne

Mittlerweile ist der Hilfskonvoi in Rivne, einer Großstadt im Nordwesten der Ukraine mit etwa 250 000 Einwohnern, eingetroffen. Herbert Bieber, Vorsitzender des SV Königshofen, freute sich über diese schnelle und unkomplizierte Soforthilfe: „Sicherlich bei diesem ganzen Leid nur ein Tropfen auf den heißen Stein, doch wir wollen unsere Solidarität mit der Bevölkerung der Ukraine zum Ausdruck bringen. Ich bin froh über diese Eigeninitiative in diesen schwierigen Zeiten, sie sind ein deutliches Signal, um auch das Bewusstsein zu stärken, dass nicht alle Menschen immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir setzen uns für ein friedliches Miteinander aller Menschen ein und verurteilen jede Form von Gewalt und Unterdrückung“, so Bieber abschließend. svk

