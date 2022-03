SV Königshofen: Imposante Choreographie in Blau und Gelb

Königshofen. Das letzte Wochenende stand beim gesamten deutschen Fußball im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Der Deutsche Fußball-Bund und seine 21 Landesverbände hatten zu einem bundesweiten Solidaritätsspieltag für die Menschen in der Ukraine aufgerufen. Beim Landesliga-Spiel zwischen dem SV Königshofen und Türkspor Mosbach brachten die SVK-Fans vor Anpfiff auf der Tribüne in einer imposanten blau-gelben Choreographie, organisiert von der Jugendabteilung, ihre Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon vor einigen Jahren hatte die SVK-Jugend mit ihrer Spendenaktion einen Verein in der Ukraine unterstützt. Seit Ausbruch des Krieges engagiert sich der SV verstärkt für die leidgeplagten Menschen in diesem Land. Zunächst half man, einen Hilfskonvoi mit Kleidern, Isomatten, Taschenlampen und Batterien auf die lange Reise zu bringen. Kurz danach wurde bereits eine zweite Spendenaktion von der SV-Jugend organisiert. Medikamente und Verbandsmaterial wurden in kürzester Zeit zusammengetragen. Ebenso halfen Jugendtrainer und Spieler der Landesliga-Mannschaft am Wochenende mit, das ehemalige Schulgebäude in Königshofen zur Erstaufnahme umzugestalten. Selbstredend, dass die in dieser Woche erwarteten ukrainischen Kinder zu den Fußball-Trainingstagen eingeladen werden. Beeindruckt vom Engagement ist auch Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident Amateure und Präsident des Badischen Fußballverbandes: „In vielen Fußballvereinen laufen bereits Hilfs- und Solidaritätsaktionen für die Menschen in der Ukraine. Hier wird im Kleinen Großes geleistet. Der Fußball steht fest an der Seite der Ukraine, er steht für Frieden und Verständigung.“ Auch Herbert Bieber, SV-Vorsitzender betont: „Wenn man im Verein zusammenhält, kann Enormes bewegt werden. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, vor allem die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine zu unterstützen und ihnen zu helfen. Auch mehrere kleine Aktionen können dabei viel bewirken“, so Bieber. isch